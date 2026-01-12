Ministro y dirigentes israelíes piden ocupar toda la devastada Franja de Gaza

En Israel, dirigentes de casi todo el arco político se reunieron en una conferencia titulada "Gaza-El día después", realizada en el propio parlamento nacional. Allí el ministro de Justicia, Yariv Levin, sostuvo que las fuerzas armadas deberían avanzar sobre toda la Franja de Gaza, no una parte como ahora.

"Necesitamos estar presentes en Gaza y a lo largo de toda la Tierra de Israel", sostuvo, según informó el Canal 7 de la televisión local, en referencia a como los nacionalistas denominan no sólo el territorio de Israel, sino también los territorios ocupados desde 1967. "Este es, primero y para siempre, nuestro país", concluyó el miembro del gobierno de Benjamin Netanyahu.

También habló el legislador de extrema derecha Simcha Rothman. Fue aún más directo: "Israel debe mantener el control de la Franja de Gaza", sostuvo sobre el territorio que controla militarmente Israel desde 1967, primero con una ocupación total y luego, desde 2005, con el férreo control de sus límites y de su espacio aéreo y marítimo.