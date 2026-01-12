El alto el fuego impuesto por Estados Unidos en Franja de Gaza sigue siendo violado por Israel, ante la falta de respuesta de la comunidad internacional. Los constantes bombardeos con drones y helicópteros, y tiroteos de las fuerzas armadas de Israel ya dejaron más de 420 palestinos muertos desde el 9 de octubre cuando se acordó el cese al fuego. Además, organizaciones internacionales denuncian que Israel no afloja su bloqueo militar y la situación humanitaria no mejora. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.
Ministro y dirigentes israelíes piden ocupar toda la devastada Franja de Gaza
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Mientras se supone que rige un alto el fuego, las fuerzas de Israel siguen atacando Gaza todos los días. Sólo este lunes, tres palestinos fallecieron en un ataque con un dron. En Israel, en tanto, discuten cómo debe ser "El día después" en el devastado territorio palestino.
Hace 1 hora
En Israel debaten "el día después" en Gaza y un ministro y dirigentes piden ocupar todo el devastado territorio palestino
En Israel, dirigentes de casi todo el arco político se reunieron en una conferencia titulada "Gaza-El día después", realizada en el propio parlamento nacional. Allí el ministro de Justicia, Yariv Levin, sostuvo que las fuerzas armadas deberían avanzar sobre toda la Franja de Gaza, no una parte como ahora.
"Necesitamos estar presentes en Gaza y a lo largo de toda la Tierra de Israel", sostuvo, según informó el Canal 7 de la televisión local, en referencia a como los nacionalistas denominan no sólo el territorio de Israel, sino también los territorios ocupados desde 1967. "Este es, primero y para siempre, nuestro país", concluyó el miembro del gobierno de Benjamin Netanyahu.
También habló el legislador de extrema derecha Simcha Rothman. Fue aún más directo: "Israel debe mantener el control de la Franja de Gaza", sostuvo sobre el territorio que controla militarmente Israel desde 1967, primero con una ocupación total y luego, desde 2005, con el férreo control de sus límites y de su espacio aéreo y marítimo.