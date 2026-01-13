La ONU alertó que hubo 95.000 casos de niños desnutridos en Gaza en 2025

La ONU alertó que la desnutrición infantil en la Franja de Gaza afectó a casi 95.000 niños y niñas en 2025 y advirtió que la situación humanitaria en la región continúa "sigue siendo grave". También se informó que hay al menos 1,1 millones de personas que "todavía necesitan ayuda urgentemente". Son 820 casos de desnutrición aguda severa y 4.900 de desnutrición aguda.

Durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York este lunes, la portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló que la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió que la situación humanitaria es crítica. "La situación humanitaria en la Franja de Gaza sigue siendo grave, ya que las duras condiciones climáticas están poniendo en peligro el progreso logrado en la respuesta humanitaria", indicó Dujarric, según consignó la agencia palestina Wafa.

Pese a remarcar que los socios de la ONU proporcionaron suministros como tiendas de campaña, lonas y mantas a 28.000 familias, la portavoz expresó que "1,1 millones de personas siguen necesitando asistencia urgentemente, ya que las fuertes lluvias siguen dañando y destruyendo la mayoría de los refugios existentes".

“Mientras tanto, nuestros socios humanitarios que lideran la lucha contra la desnutrición informan que el mes pasado examinaron a más de 76.000 niños e identificaron alrededor de 4.900 casos de desnutrición aguda, incluidos más de 820 casos de desnutrición aguda severa”, detalló.

En ese sentido, subrayó que estos números elevan el "total de casos de desnutrición aguda identificados en 2025 a casi 95.000". "Queremos ver que se detenga la destrucción de todo lo que queda en Gaza", lanzó, y pidió "avanzar hacia la fase dos para intentar reconstruir" la ciudad.

Por otro lado, la vocera de la ONU insistió en que "las tiendas de campaña siguen siendo una solución temporal" y pidió "más suministros, incluidos kits de herramientas, cemento y maquinaria pesada para limpiar los escombros". También "solicitó financiación sostenida, para pasar de la emergencia a los esfuerzos de recuperación temprana", agregó.

"Desde el alto el fuego y hasta fin de año, nuestros socios pudieron distribuir más de 310.000 conjuntos de ropa de invierno para niños y más de 112.000 pares de zapatos como parte de los esfuerzos de preparación para el invierno", planteó.

La educación en la región

Dujarric también hizo mención al aumento de los establecimientos educativos que se pusieron a disposición de 35.000 estudiantes de Gaza. "El número total de espacios de aprendizaje temporales operativos es ahora de 440, que albergan a alrededor de 268.000 niños", indicó

Sin embargo, subrayó que “las autoridades israelíes siguen negando la entrada de material educativo con el argumento de que la educación no es una actividad fundamental durante la primera fase del alto el fuego”.

“Creemos que es una actividad crítica”, afirmó, y llamó a un “acceso rápido, sostenido y sin trabas para ampliar la asistencia más rápidamente para prevenir un mayor deterioro y aliviar el sufrimiento de la gente en Gaza”.