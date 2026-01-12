Crisis humanitaria en Gaza: en las últimas 24 horas murieron dos niños por frío extremo

El frío extremo ya mata a niños en Gaza y agrava la crisis humanitaria.

Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza elevaron a seis el número de niños muertos por las bajas temperaturas desde el inicio del invierno, tras confirmar el fallecimiento de un bebé de siete días y de un niño de cuatro años en las últimas 24 horas. Ambos murieron a causa del frío extremo en un contexto marcado por el desplazamiento masivo y la falta de refugios adecuados.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, las muertes se produjeron en medio de un escenario de colapso humanitario agravado por las tormentas invernales y el deterioro de las condiciones de vida en los campamentos de desplazados.

De acuerdo con fuentes médicas citadas por Al Jazeera, el bebé fallecido fue identificado como Mahmoud Al-Aqraa y murió en la ciudad de Deir el-Balah, en el centro del enclave palestino. Las temperaturas nocturnas en Gaza cayeron en los últimos días hasta los nueve grados centígrados, una marca especialmente peligrosa para recién nacidos y niños pequeños.

Miles de familias palestinas sobreviven en tiendas improvisadas fabricadas con lonas finas y plásticos, sin aislamiento térmico ni protección contra el viento y la lluvia. Cada sistema de baja presión que afecta a la región se convierte, según las autoridades locales, en una “catástrofe humanitaria”. Israel continúa restringiendo la entrada de carpas, casas móviles y materiales de construcción en Gaza, a pesar del alto el fuego acordado en octubre con Hamás y de sus obligaciones como potencia ocupante bajo el derecho internacional, denuncian organismos locales.

La Defensa Civil de Gaza advirtió que miles de carpas resultaron dañadas o destruidas por los fuertes vientos y las lluvias recientes. “No se trata de una crisis climática, sino del resultado directo de impedir la entrada de materiales y bloquear la reconstrucción”, afirmó su portavoz, Mahmoud Basal.

Las autoridades de Gaza aseguran que más de 1,5 millones de palestinos fueron desplazados por la ofensiva israelí iniciada tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Muchos de ellos se vieron obligados a instalarse incluso en zonas costeras, como playas, ante la falta de espacio en las ciudades devastadas. Amjad Shawa, director de la Red de ONG Palestinas en Gaza, indicó que de las más de 300.000 carpas solicitadas para alojar a desplazados, solo ingresaron unas 60.000 debido a las restricciones a la ayuda humanitaria.

El Ministerio de Sanidad gazatí informó que desde el inicio de la ofensiva israelí murieron al menos 71.419 personas y más de 171.000 resultaron heridas. Incluso tras el último alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, se registraron cientos de víctimas adicionales y se recuperaron cadáveres de zonas previamente ocupadas por tropas israelíes.

La oficina de prensa del Gobierno de Gaza alertó que el número total de muertes por frío extremo en los campamentos asciende a 21 personas desde el comienzo de la guerra, entre ellas 18 niños, una cifra que podría aumentar con la llegada de nuevas tormentas.

Llamado a la comunidad internacional

Las autoridades gazatíes responsabilizaron directamente a Israel por las consecuencias del bloqueo y reclamaron acciones urgentes a la comunidad internacional para permitir la entrada sin restricciones de calefactores, refugios seguros y suministros básicos.

“Estamos ante un indicador peligroso del alcance del desastre humanitario que amenaza a los grupos más vulnerables”, advirtieron, mientras los servicios meteorológicos anticipan más viento, lluvias intensas y un nuevo descenso de las temperaturas en los próximos días.