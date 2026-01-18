Israel criticó la conformación del Consejo de Paz para Gaza de Trump

Israel expresó su descontento tras el anuncio hecho por la Casa Blanca sobre la formación de un órgano del Consejo de Paz para Gaza, impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. La polémica gira en torno a la composición de este consejo, que incluye a figuras como el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, y un alto funcionario qatarí, sin que Israel haya sido consultado previamente.

Según un comunicado oficial de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, el anuncio no fue coordinado con Israel y contradice su política respecto a Gaza. En respuesta, Netanyahu ordenó que el ministro de Relaciones Exteriores establezca contacto con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio para abordar la situación.

La Casa Blanca detalló que este consejo estará compuesto por una comisión de tecnócratas palestinos encargada de la gestión diaria de Gaza y un comité ejecutivo formado por expertos internacionales que supervisarán estas tareas. Entre los miembros destacan el ex primer ministro británico Tony Blair; el emisario de la Casa Blanca en Medio Oriente, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno de Trump; y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.

Además, forman parte del consejo personalidades como Marc Rowan, director de Apollo Global Management; el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay; la política holandesa Sigrid Kaag; el general egipcio Hassan Rashad; y la ministra para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem al Hashimy.

Sin embargo, el punto más controvertido para Israel es la inclusión de Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía desde 2023 y figura cercana al presidente Recep Tayyip Erdogan. La relación entre Turquía e Israel es tensa, pero Ankara mantiene vínculos con Hamás, lo que podría convertir a Fidan en un actor clave para presionar al grupo islámico a ceder el poder y desarmarse.

El propio Trump invitó a Erdogan a sumarse al consejo, como confirmó Burhanettin Duran, director de comunicación de la presidencia turca, quien escribió en la red social X: "El 16 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump, como presidente fundador del consejo de la paz, envió una carta invitando a nuestro presidente Recep Tayyip Erdogan a convertirse en miembro fundador del mismo". Por ahora, Erdogan no se pronunció sobre esta invitación.

Rubio celebró la conformación del comité tecnócrata para Gaza

El último sábado se llevó a cabo el primer acto oficial del comité de tecnócratas palestinos que se harán cargo de la administración de la Franja de Gaza, de acuerdo con lo estipulado en el plan de paz de 20 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump. El mismo tiene como presidente a Ali Shaath, quien ya recibió el respaldo del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Espero trabajar con el Dr. Ali Shaath y el Comité Nacional para la Administración de Gaza para construir un futuro mejor para el pueblo de Gaza y toda la región", sostuvo Rubio en sus redes sociales.

"Bajo la dirección de la Junta de Paz, presidida por el Presidente Donald J. Trump, y con el apoyo y la asistencia del Alto Representante para Gaza, nuestra misión es reconstruir la Franja de Gaza no sólo en infraestructura sino también en espíritu", afirmó Shaath tras la primera reunión del comité.

"Nos comprometemos a establecer la seguridad, a restablecer los servicios esenciales que constituyen la base de la dignidad humana, como la electricidad, el agua, la atención médica y la educación, así como a cultivar una sociedad basada en la paz, la democracia y la justicia. Operando con los más altos estándares de integridad y transparencia, el NCAG forjará una economía productiva capaz de reemplazar el desempleo con oportunidades para todos", agregó el dirigente palestino y cerró: "Abrazamos la paz, a través de la cual nos esforzamos por asegurar el camino hacia los verdaderos derechos palestinos y la autodeterminación".