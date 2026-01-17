EE.UU creó un “Directorio de la Paz”para Gaza e invitó a Argentina a ser miembro

En el marco de su programa de paz para la Franja de Gaza, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que creará la "Junta de Paz", una organización de países destinada a promover políticas de paz en zonas de conflicto, que empezará a actuar en Medio Oriente. El presidente Javier Milei comunicó en sus redes sociales que Argentina fue invitado como país fundador del grupo, a la par que le agradeció a Trump por la invitación.

"Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad. ¡GRACIAS PRESIDENTE TRUMP!", escribió el mandatario argentino en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo...