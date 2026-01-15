Según las estimaciones, 900 mil personas siguen viviendo en tiendas de campaña sin electricidad, agua corriente ni calefacción (Reuters).

Los hospitales en la Franja de Gaza están en alerta roja debido a una preocupante escasez de vacunas y medicamentos, justo en medio de un incremento significativo de enfermedades respiratorias y casos de gripe. Las autoridades sanitarias del territorio también advirtieron sobre la escasez de inhaladores para el asma. Mientras tanto, pese al frágil alto al fuego, Israel aún impide el ingreso de insumos médicos.

El director del Hospital Shifa, Mohammed Abu Salmiya, informó que la cantidad de pacientes que llegan a la sala de emergencias se duplicó, alcanzando alrededor de 800 personas por día, la mayoría afectadas por la influenza y otras enfermedades respiratorias. En el mismo sentido, Ahmed al-Farra, jefe del departamento de pediatría del Hospital Nasser, en el sur de Gaza, sostuvo, en diálogo con Haaretz, que el centro médico se quedó sin vacunas contra la gripe y medicamentos antivirales.

"La gripe se está propagando por la Franja de Gaza, lo que ha provocado un fuerte aumento de las hospitalizaciones", remarcó Abu Salmiya. "La ocupación de camas ha superado el 150 %, las salas pediátricas están completamente llenas y los ingresos en las unidades de cuidados intensivos han aumentado", agregó.

Aunque ya pasaron tres meses desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás, las condiciones de vida en Gaza siguen siendo terribles. Según las estimaciones, 900 mil personas siguen viviendo en tiendas de campaña sin electricidad, agua corriente ni calefacción. Naciones Unidas y otras organizaciones además advirtieron que hay una grave escasez de tiendas de campaña.

El doctor Abdul Raouf al-Manama, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Islámica de Gaza, describió la situación médica y humanitaria en el territorio como "síndrome de la tienda mojada". No se trata de una enfermedad específica, sino que refleja el deterioro de la salud de muchos residentes, obligados a vivir en duras condiciones.

"Esto incluye frío extremo, humedad constante y mala ventilación dentro de las tiendas de campaña, además del colapso casi total de los servicios de salud", declaró en una entrevista con The New Arab. "La situación expone a la población a una amplia gama de enfermedades y complicaciones, incluyendo las respiratorias, que son las más comunes y peligrosas, junto con un aumento de las infecciones virales", añadió.

Bebés muertos por hipotermia y el invierno recién comienza

El Ministerio de Salud de Gaza informó el último domingo que un bebé murió de hipotermia y que cuatro niños fallecieron por frío desde el comienzo del invierno. Según la cartera, dirigida por Hamás, más de 20 bebés fallecieron por enfermedades relacionadas con el frío desde el 7 de octubre de 2023.

El doctor Michal Feldon, pediatra israelí que rastrea las tendencias de las enfermedades en Gaza, dijo que la escasez de medicamentos y equipos médicos está empeorando la crisis humanitaria. "La combinación de un virus respiratorio sin vacunación, las duras condiciones de vida de 1,5 millones de residentes que aún viven en tiendas de campaña y las condiciones climáticas que incluyen fuertes lluvias, frío y vientos fuertes seguramente conducirán a enfermedades respiratorias más graves", afirmó.

Feldon afirmó que las oleadas de enfermedad en Gaza tienden a seguir a las de Israel. En las primeras semanas del invierno, cuando los casos de gripe aumentaron en Israel, casi no se reportaron casos de gripe en Gaza. Añadió que, si bien el brote en Israel disminuyó gracias a la vacunación, el de Gaza se encuentra ahora en su punto álgido. "En 2025, unos 25 niños murieron de hipotermia, y parece que las cifras para enero de 2026 no serán inferiores", afirmó.

Además, el médico remarcó que la nutrición infantil en Gaza sigue siendo deficiente y hay informes de niños que sufren deficiencias calóricas o proteicas que debilitan sus sistemas inmunológicos.