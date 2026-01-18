A horas de su viaje a Suiza, el presidente Javier Milei está terminando de pulir su discurso para el Foro Económico Mundial de Davos, donde buscará aprovechar la ocasión para mostrarse como referente de la derecha global, difundir su agenda "anti-woke" y mantener reuniones con líderes de Estado, económicos y de empresas multinacionales. Seguí el minuto a minuto de las medidas del Gobierno en El Destape.
Milei confirmó parte de su agenda en Davos y termina de pulir su discurso
Será la tercera participación del mandatario en el evento que se desarrollará entre el 19 y 23 de enero. El Presidente partirá el lunes desde Buenos Aires rumbo a Zúrich, donde hará escala para luego ir hacia Davos.
Milei: ‘Sacrificar justicia en nombre de la eficiencia es aberrante’”
El presidente Javier Milei se refirió a su discurso en Davos y afirmó que “la política debe estar guiada por valores éticos y morales de la sociedad, y no por el utilitarismo político”. El mandatario sostuvo que las medidas de su gestión, como la salida del cepo y el desarme de instrumentos financieros -las Leliq y las Lecap-, fueron encaradas bajo ese criterio y no únicamente desde la lógica de la eficiencia económica.
El mandatario señaló que su planteo se apoya en dos pilares, uno de ellos inspirado en el economista Jesús Huerta de Soto. Según relató, la teoría de la eficiencia dinámica sostiene que eficiencia y justicia son inseparables. “Uno no puede en el altar de la eficiencia sacrificar la justicia”, remarcó, y cuestionó a los economistas que, bajo el análisis paretiano, corrigen supuestos fallos de mercado generando pérdidas en sectores de la sociedad. Para Milei, “esa práctica es aberrante porque somete a parte de la población a costos injustos bajo la idea de un bien común”.
2026 arrancó con una baja del dólar, una suba de la inflación y más recesión
El Gobierno impulsa una caída del valor nominal de la divisa como ancla para retomar un proceso de desinflación, pero los precios en las primeras semanas de enero siguieron aumentando. Ingresos y dólar atrasados agravan anticipan más recesión. Solo los sectores primarios muestran dinamismo.
El consumo privado seguirá estancado.
El precio del dólar cayó 2,1% desde que arrancó el año, en una estrategia forzada por la administración de Javier Milei para volver a colocar a la divisa como principal ancla para forzar un proceso de desinflación que no vine dando resultados, según las primeras mediciones de consultoras privadas que detectaron una aceleración en la suba del precio de los alimentos y estimaron un índice general de 2,3% para el mes.
Aceleración del fascismo neoliberal y apuntes para una respuesta
El consenso democrático estalló en pedazos. Nunca estuvo tan claro como ahora y nunca fue tan urgente la necesidad de una reacción a la altura de las circunstancias.
Pinta el mundo y pintarás tu aldea: la aceleración de los planes autoritarios del gobierno de Estados Unidos, que ya se discuten abiertamente y sin eufemismos, impacta directamente en la Argentina, reducida, por voluntad de su presidente, Javier Milei, a un rol semicolonial. Detrás de la escalada de violencia aparece, nuevamente, el interés de unos pocos empresarios, estrechamente vinculados a la administración Trump, que conforman la cima de la pirámide global de riqueza (no el 1 por ciento ni el 0,1 por ciento, ni siquiera el 0,0001 por ciento, sino apenas un puñado de individuos), promueven un proyecto de gobernanza hemisférica, financian campañas ganadoras y manejan la infraestructura virtual y real sobre las que se articulan, hoy en día, las sociedades y los estados. Son los verdaderos impulsores y ganadores del fascismo neoliberal.
El veranito de Milei: apagón masivo y amor por el ajuste salvaje
El corte de luz que afectó a 4 millones de personas delata un ciclo de rentabilidad descontrolado que reedita imágenes del menemismo. Santillán, los autos chinos y el primer round que Xi Jinping le ganó a Trump. La lista de grandes empresas en conflicto en el reino del adaptarse o morir libertario.
José Luis Manzano y Mauricio Filiberti habían arrancado el año de la mejor manera. Primero con el cumpleaños que el dueño de Transclor y socio de Manzano en Edenor organizó en el parador La Huella de Punta del Este. Para festejar sus 77 años, Filiberti convocó a un seleccionado de ganadores del modelo: banqueros, petroleros, dueños de laboratorios y otros recién llegados al redituable mundo de la energía. Después, con un almuerzo exclusivo al aire libre que el chef Mauro Colagreco diseñó para un grupo distinguido de comensales en el paraíso de Pueblo Edén, a media hora de Punta del Este. Al ex ministro de Carlos Menem, a Filiberti y a sus parejas se le sumaron el socio de Manzano en Telefé, Gustavo Scaglione, el directivo de Bank of America Sebastián Loketek y su esposa la periodista Paula Trapani.