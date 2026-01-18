Milei confirmó parte de su agenda en Davos y termina de pulir su discurso

El presidente Javier Milei se refirió a su discurso en Davos y afirmó que “la política debe estar guiada por valores éticos y morales de la sociedad, y no por el utilitarismo político”. El mandatario sostuvo que las medidas de su gestión, como la salida del cepo y el desarme de instrumentos financieros -las Leliq y las Lecap-, fueron encaradas bajo ese criterio y no únicamente desde la lógica de la eficiencia económica.

El mandatario señaló que su planteo se apoya en dos pilares, uno de ellos inspirado en el economista Jesús Huerta de Soto. Según relató, la teoría de la eficiencia dinámica sostiene que eficiencia y justicia son inseparables. “Uno no puede en el altar de la eficiencia sacrificar la justicia”, remarcó, y cuestionó a los economistas que, bajo el análisis paretiano, corrigen supuestos fallos de mercado generando pérdidas en sectores de la sociedad. Para Milei, “esa práctica es aberrante porque somete a parte de la población a costos injustos bajo la idea de un bien común”.