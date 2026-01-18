Turismo: CAME advierte que la recuperación sigue siendo desigual

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió este domingo que la recuperación del turismo nacional en el verano 2026 sigue siendo "heterogénea", con varios destinos que presentan un gasto "prudente" y una estadía "moderada".

"El verano 2026 muestra un arranque heterogéneo", advirtió la CAME al respecto, en un informe que publicó este domingo. En ese sentido, destacó por un lado que algunos puntos turísticos muestran "señales claras de dinamismo: destinos que combinan naturaleza y eventos logran mejores niveles de ocupación y empuje de demanda".

Sin embargo, agregó que, al mismo tiempo, "en varias plazas se consolida un turista más prudente, con estadías moderadas y decisiones de compra de último minuto".

La CAME alertó que los "picos de ocupación" están dados por "fines de semana, eventos y agendas puntuales, más que por reservas anticipadas o estadías largas planificadas con antelación", y señaló que "la dinámica dominante es la del viaje conveniente: cuando se combinan evento, clima favorable y propuesta clara, la ocupación sube rápidamente, incluso en destinos que arrancaron con registros moderados".

Por lo tanto, el relevamiento de la primera quincena del verano hecho por CAME permitió ordenar el desempeño turístico en tres grandes categorías, según el nivel de ocupación y la dinámica de la demanda.

Mientras los destinos con atractivos naturales consolidados mostraron registros altos y muy altos, otros vinculados al turismo regional sostuvieron niveles medios, y un tercer grupo arrancó la temporada con cifras más bajas, aunque con señales de recuperación.

Destinos con ocupación alta

Puerto Iguazú : más del 82%, con picos del 85%.

Ushuaia : 88% en la primera quincena; 83% de reservas para la segunda.

Oberá : 80% en los primeros días.

Tandil : 80% en cabañas (hotelera tradicional, más moderada).

Colón : más del 80%.

Gualeguaychú : más del 80%.

Mendoza : 80%.

San Carlos de Bariloche : 80%.

Villa La Angostura : ocupación plena.

Villa Traful : ocupación plena.

San Martín de los Andes : ocupación plena.

Villa Carlos Paz : 90%.

Santa Rosa de Calamuchita: 95%.

Destinos con niveles medios de ocupación

Chascomús : 62%.

Río Negro : 75% promedio (hoteles 85%, complejos 65%).

Mar del Plata : 60%.

Entre Ríos : 70% promedio provincial.

Tafí del Valle : reservas superiores al 70%.

San Javier : reservas superiores al 70%.

Quebrada de Humahuaca: reservas superiores al 70%.

Destinos con nivel bajo de ocupación

Puerto Madryn : 35% en la primera quincena; proyección mensual del 70%.

Posadas : 40%.

Corrientes : 55% promedio.

Tucumán : 43%.

Santiago del Estero : 36% promedio.

Termas de Río Hondo : entre 50% y 70%.

Villa Ojo de Agua : entre 50% y 70%.

Sumampa : entre 50% y 70%.

Catamarca : 60% promedio provincial; capital 50%.

La Plata : 24%.

Aluminé : 65%.

Villa Pehuenia: 60%.

Aun así, la CAME aclaró que en estos destinos la afluencia de turistas se encuentra "en recuperación" de cara a la segunda quincena del mes.