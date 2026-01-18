Denuncian que saldría USD1.000 millones ser miembro permanente de la Junta de Trump

A Argentina le costaría 1.000 millones de dólares ser miembro permanente de la Junta de Paz (Board of Peace) para Gaza, creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada.

Así lo señalaron los medios Reuters y Bloomberg, luego de que Washington ofreciera incorporar a más de 60 países a esta organización, entre ellos Argentina, quien ya confirmó que se sumará.

Ambos portales de noticias revelaron que el documento oficial que Estados Unidos envió a los países a los que les ofreció la membresía precisa que "cada Estado Miembro desempeñará un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Carta, sujeto a renovación por el Presidente".

En ese sentido, agregaron que el mismo documento señala que "el período de membresía de tres años no se aplicará a los Estados Miembros que aporten más de USD 1.000.000.000 en efectivo a la Junta de la Paz durante el primer año a partir de la entrada en vigor de la Carta".

De este modo, Argentina tendría la opción de permanecer solo por tres años, hasta inicios de 2029, en la Junta de Paz, o bien pagar el canon de 1.000 millones de dólares para ser miembro por tiempo indefinido.

El Destape se comunicó con fuentes oficiales para obtener más detalles acerca de por cuál posibilidad podría optar Argentina, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

La invitación de Trump a que Argentina integre la Junta de Paz para Gaza

En el marco de su programa de paz para la Franja de Gaza, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que creará la "Junta de Paz", una organización de países destinada a promover políticas de paz en zonas de conflicto, que empezará a actuar en Medio Oriente.

En ese marco, el presidente Javier Milei comunicó en sus redes sociales, el último sábado, que Argentina fue invitado como país fundador del grupo, a la par que le agradeció a Trump por la invitación.

"Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad. ¡GRACIAS PRESIDENTE TRUMP!", escribió el mandatario argentino en su cuenta de X.

El presidente Trump lanzó en octubre de 2025 su plan de 20 puntos para alcanzar la paz en la Franja de Gaza, dividido en distintas fases, con el que negoció con Hamás e Israel un freno al conflicto en Gaza existente desde 2023. Sin embargo Israel violó ininterrumpidamente el acuerdo y desplegó ataques por aire y tierra sobre el territorio palestino, habiendo matado a más de 460 palestinos desde esa fecha. Ahora Trump anunció el comienzo de la "segunda fase", con la implementación de un gobierno tecnocrático "para la reconstrucción" del territorio, y la creación de una organización trasnacional de países que bautizó como Junta de Paz.