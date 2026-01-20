Trump desatado: compartió una foto con IA en la que conquista Groenlandia

El presidente de Estados Unidos Donald Trump insiste en su avanzada para hacerse con Groenlandia, territorio autónomo que pertenece a Dinamarca. Horas antes de llegar al foro económico en Davos, Suiza, el republicano publicó en Truth Social una foto generada con inteligencia artificial donde se lo ve dirigiéndose a líderes europeos entre los que está el francés Emmanuel Macron y la italiana Giorgia Meloni con un mapa detrás que muestra a un Estados Unidos que incluye Groenlandia y Canadá como parte de su territorio.

Previamente había compartido otra foto donde se lo ve a él liderando la conquista de Groenlandia con una bandera de Estados Unidos en la mano y un cartel que dice: "Groenlandia, territorio de Estados Unidos, 2026". El líder republicano empezó su su segundo mandato hace exactamente un año y en las últimas semanas centró su agenda en "liberar" a la isla de la supuesta amenaza que presentan sobre la misma China y Rusia.

Su discurso en Davos está previsto para este miércoles a las 14.30 hora local (18.30 hora Argentina), pero el mandatario adelantó hoy que en ese foro mantendrá una reunión con las "distintas partes" sobre Groenlandia. También en Truth Social filtró unos mensajes con el Secretario General de la OTAN Mark Rutte en el que el europeo lo felicita por el "logro en Siria" y agrega que va a usar sus contactos e influencia para en Davos para resaltar su trabajo en "Gaza y Ucrania". "Estoy comprometido a encontrar una manera de avanzar hacia Groenlandia", cerró Rutte. Trump sumó otro posteo en el que afirmó: "Como les expresé a todos, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo!".

Posteo de Trump sobre Groenlandia

Menos comprensivo parece mostrarse el presidente francés, Emmanuel Macron. "No entiendo qué estás haciendo en Groenlandia", le comentó en un mensaje privado filtrado también por Trump en su red y del que el Elíseo confirmó su veracidad. En ese intercambio Macron le propuso celebrar el jueves en París una cumbre del G7, a la que podría invitar a Rusia, cuando están a punto de cumplirse cuatro años de su guerra en Ucrania, así como a ucranianos y daneses.

Ese eventual encuentro llegaría precedido de un nuevo foco de tensión entre ambos mandatarios: Trump acaba de amenazar con aranceles del 200 % al vino y al champagne francés si Macron mantiene su rechazo a formar parte de su Junta de la Paz para Gaza. El líder estadounidense cargó hoy también contra el Reino Unido, calificando de "GRAN ESTUPIDEZ" que el Gobierno británico haya acordado entregar la soberanía de las islas Chagos a Mauricio, algo que en su opinión refuerza la necesidad de que Washington se haga con Groenlandia.