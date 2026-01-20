Trump se burló de Macron y amenazó a Francia con tarifas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses si el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, decide no incorporarse a la Junta de Paz para Gaza, un organismo impulsado por Washington para definir el futuro del enclave palestino, devastado por la guerra entre Hamás e Israel.

“Pondré aranceles del 200% a sus vinos y champanes y se unirá, pero no tiene que hacerlo”, afirmó Trump ante la prensa, luego de sostener que “nadie quiere” a Macron porque “estará muy pronto fuera del cargo”. “Estará fuera del cargo en unos meses”, insistió el presidente estadounidense.

Tras las declaraciones, fuentes del entorno de Macron señalaron a Europa Press que París “toma nota” de los dichos de Trump y cuestionaron el uso de este tipo de presiones. “Como siempre hemos recalcado, las amenazas arancelarias para influir en nuestra política exterior son inaceptables e ineficaces”, remarcaron.

Las advertencias de Trump se produjeron luego de que fuentes del Elíseo deslizaran el lunes que el presidente francés evalúa no incorporarse a la Junta de Paz para Gaza, un espacio al que fueron convocados distintos líderes mundiales en los últimos días, entre ellos Javier Milei.

La Junta de Paz de Gaza creada por Trump

En el marco de su programa de paz para la Franja de Gaza, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que creará la "Junta de Paz", una organización de países destinada a promover políticas de paz en zonas de conflicto, que empezará a actuar en Medio Oriente. El sábado pasado, presidente Javier Milei comunicó en sus redes sociales que Argentina fue invitado como país fundador del grupo, a la par que le agradeció a Trump por la invitación.

"Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad. ¡GRACIAS PRESIDENTE TRUMP!", escribió el mandatario argentino en su cuenta de X.

El presidente Trump lanzó en octubre de 2025 su plan de 20 puntos para alcanzar la paz en la Franja de Gaza, dividido en distintas fases, con el que negoció con Hamás e Israel un freno al conflicto en Gaza existente desde 2023. Sin embargo Israel violó ininterrumpidamente el acuerdo y desplegó ataques por aire y tierra sobre el territorio palestino, habiendo matado a más de 460 palestinos desde esa fecha. Ahora Trump anunció el comienzo de la "segunda fase", con la implementación de un gobierno tecnocrático "para la reconstrucción" del territorio, y la creación de una organización trasnacional de países que bautizó como Junta de Paz.

"Es un gran honor para mí anunciar que se ha formado la Junta de la Paz. Los miembros de la Junta se anunciarán próximamente, pero puedo afirmar con certeza que se trata de la Junta más destacada y prestigiosa jamás reunida en ningún momento ni lugar", escribió el magnate republicano en su cuenta de Truth Social este viernes 16.