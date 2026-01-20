Soledad Pastorutti les contó a sus fans lo que se viene en su carrera.

Soledad Pastorutti compartió en sus redes sociales un adelanto de una nueva canción que lanzará junto a La T y La M, titulada Como Que No. Se trata de un cover de Gustavo Pena que promete una versión fresca y actual, combinando la impronta folklórica de la artista con el estilo popular y bailable del dúo.

Este estreno se da en el marco de un nuevo ciclo de sesiones impulsado por la propia Pastorutti, llamado Casa Sole. El proyecto propone encuentros musicales, con versiones especiales y cruces de géneros que buscan acercar distintas generaciones y estilos. Desde su anuncio, Casa Sole se posicionó como un espacio creativo donde la cantante explora nuevas sonoridades sin perder su esencia.

Dentro de este ciclo ya se conocieron otras colaboraciones destacadas, como Piel Canela junto a Pedro Capó, que tuvo una muy buena recepción en plataformas y redes sociales. Con Como Que No, Soledad vuelve a apostar por la fusión y la reinterpretación de clásicos, reafirmando su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente dentro de la escena musical argentina y regional. "Están llegando nuevos invitados a Casa Sole. Bienvenidos", escribió Pastorutti.

El fragmento generó rápidamente expectativas entre sus seguidores, que celebraron esta inesperada colaboración. "Sabía que esta canción la cantabas con ellos. Amo, me encanta" y "¿Ya te dije cuánto amo este proyecto? Qué lindo es cuando la música trasciende épocas, géneros y edades. Se pueden crear cosas maravillosas" fueron algunos de los comentarios en el posteo.

Soledad Pastorutti en vivo.

Soledad Pastorutti contó cómo surgió su clásico revoleo de poncho

"Hoy se cumplen 30 años del día en que me subí a cantar por primera vez, junto a mi hermana Natalia, en el Festival Folclórico Solidario Vieja Iglesia de Gálvez. Fue en mi querida Santa Fe, un 7 de enero de 1996. Desde ese día revoleo el poncho, gracias a Pucho Ottolini, que hizo ese gesto primero y yo lo imité! Hace poco volví a visitar la ciudad recordando esos lindos momentos. Pero esa historia te la voy a empezar a contar en pocos días más", comentó Pastorutti en sus redes sociales. Y agregó: "Charlando con Daniel Milacher, ideólogo del Festival... Mónica Vicens, hija de Ana de Vicens, alma y fundadora del festival. Y una de las hijas de José Miguel Ottolini, el gran Pucho".