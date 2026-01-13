La popular Soledad Pastorutti defendió a Milo J y Cazzu y celebró una nueva etapa del folklore en la mesa de Mirtha Legrand.

Soledad Pastorutti fue una de las figuras destacadas en la primera emisión del año de La Noche de Mirtha, que marcó el inicio de la temporada desde el Hotel Costa Galana de Mar del Plata. Invitada por Mirtha Legrand, la cantante aportó música y emoción a la apertura y compartió reflexiones firmes sobre el presente del folklore y el protagonismo de las nuevas generaciones.

Durante la conversación, La Sole habló del surgimiento de jóvenes artistas que reinterpretan la tradición desde una mirada actual y mencionó especialmente a Milo J y Cazzu. “Con un montón de chicos jóvenes resurge otra manera de hacer folklore que es muy interesante. A mí eso me enorgullece mucho”, expresó, dejando en claro su apoyo a quienes fusionan estilos y desafían las formas clásicas del género.

La artista de Arequito explicó que el folklore estuvo históricamente ligado a estructuras rígidas, pensadas para la danza, con estrofas y estribillos bien marcados. Sin embargo, destacó que hoy existe una apertura mucho mayor en lo creativo: “Hoy ya hay mucha más libertad de otra manera”, afirmó, celebrando esa transformación estética y conceptual.

En ese marco, Pastorutti recordó que las críticas siempre acompañaron los procesos de cambio. Mencionó los cuestionamientos que recibieron Los Nocheros cuando incorporaron batería y guitarra eléctrica, así como los comentarios que ella misma enfrentó en sus inicios por su estilo vertiginoso, que algunos consideraban “imposible de bailar”.

Lejos de ver estos debates como algo negativo, la cantante valoró la evolución del género. “Hoy vuelve a haber otra revolución que a mí me encanta. Yo siento que está buenísimo”, concluyó, reafirmando su defensa de un folklore en movimiento, capaz de renovarse sin perder su identidad.

Soledad y Natalia Pastorutti junto a los hermanos Lucía y Joaquín Galán fueron los invitados al primer programa de Mirtha Legrand del 2026.

La emisión también significó el regreso de Mirtha Legrand a Mar del Plata a los 98 años, con un ciclo especial de cuatro programas en homenaje a sus siete décadas en la televisión. La noche contó con la participación musical de Lucía y Joaquín Galán y de Soledad junto a Natalia Pastorutti, en una velada marcada por la emoción y la celebración de la música argentina.

Nati Pastorutti se ilusiona con cantar en Jesús María

La organización del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María confirmó la cancelación de la primera noche de la 60° edición por las condiciones climáticas que se registraron el mismo jueves 8 de enero. Esa jornada iba a tener a Destino San Javier y Los Nombradores del Alba, entre otros artistas destacados como Jairo y Nati Pastorutti. La hermana de la Sole se expresó sobre la medida en la mesa de Mirtha Legrand.

Con un repaso por sus últimas presentaciones, Natalia Pastorutti respondió a la pregunta de “La Chiqui” y lamentó: “El jueves tendría que haber estado en Jesús María, pero se suspendió por lluvia”. “Así que bueno, ojalá que se reprograme”, agregó y expresó: “El fin de semana en el verano se gira por todo el país”. “Volviste, volviste al ruedo”, señaló la histórica conductora. “Sí, sí. Volvimos, volvimos al ruido”, cerró la artista de Arequito.