La Sole contó por qué empezó a revolear el poncho.

Soledad Pastorutti comenzó su carrera a sus quince años con una icónica característica: revoleaba el poncho eufóricamente en cada escenario al que se subía. De ese modo, esa coreografía se convirtió en su insignia y, en un reciente posteo de redes, reveló cómo surgió ese movimiento.

La intérprete de hits como Entre a mi Pago sin Golpear y A Don Ata está próxima a cumplir 30 años de carrera profesional y, en ese contexto, se reunió con personas que fueron parte trascendental de sus inicios, a mediados de los 90. Fue así que se encontró con la hija de quien inspiró el característico revoleo de poncho en La Sole.

"Hoy se cumplen 30 años del día en que me subí a cantar por primera vez, junto a mi hermana Natalia, en el Festival Folclórico Solidario Vieja Iglesia de Gálvez. Fue en mi querida Santa Fe, un 7 de enero de 1996. Desde ese día revoleo el poncho, gracias a Pucho Ottolini, que hizo ese gesto primero y yo lo imité! Hace poco volví a visitar la ciudad recordando esos lindos momentos. Pero esa historia te la voy a empezar a contar en pocos días más", escribió Pastorutti en el pie de foto de su posteo. Y sumó: "Charlando con Daniel Milacher, ideólogo del Festival... Mónica Vicens, hija de Ana de Vicens, alma y fundadora del festival. Y una de las hijas de José Miguel Ottolini, el gran Pucho".

El récord de Soledad Pastorutti en Jesús María

Soledad Pastorutti irrumpió con fuerza en la escena musical argentina durante la década del 90 y su impacto quedó reflejado en una marca histórica que estableció en el Festival Nacional de Folklore de Jesús María, un récord que hasta hoy nadie logró superar. A los 17 años, la cantante seguía ocupando un lugar central en el panorama artístico del país.

La Sole, en vivo.

Durante la edición de 1998 del tradicional festival cordobés, la convocatoria generada por La Sole fue tan masiva que reunió a más de 44 mil personas. Ante esa multitud, la organización se vio obligada a interrumpir la jineteada y habilitar el campo de doma para permitir el ingreso del público. "Fue la primera vez en la historia del festival que se suspendió la doma y la primera vez que se juntaba tanta gente, número que todavía no se superó. Eso fue para mí una cosa increíble. Y eso fue en Córdoba, donde dos años atrás había explotado mi carrera en Cosquín; la provincia de Córdoba fue trascendental en mi carrera", comentó la artista.