Horacio Guarany y Soledad Pastorutti protagonizaron un tierno momento que quedó grabado para siempre.

Un video que forma parte de la serie documental Mi Camino al Hoy -que recorre los primeros veinte años de carrera de Soledad Pastorutti- documenta un encuentro especial entre la cantante, cuando aún era adolescente, y uno de los grandes íconos del folklore argentino: Horacio Guarany. En ese encuentro, el artista realiza un comentario en tono de broma sobre La Sole y su arrolladora fuerza arriba del escenario, una característica que ya comenzaba a llamar la atención desde sus primeras presentaciones.

Lejos de ser un simple chiste, la observación del referente del folklore pone en valor la potencia interpretativa de la artista, que rompía con ciertas estructuras tradicionales del género y aportaba una energía renovadora poco habitual para la época. "Arequito, ¿qué has hecho? Portate bien, Arequito. Siempre has sido un lugar tranquilo, y de repente apareció esta Soledad", comenzó Guarany.

"¿Estás loco? ¿Nos querés volver locos a todos? Esta nos enloquece a todos", cerró el músico con un tono cargado de ternura, al referirse al la artista que la prensa denominaba El Huracán de Arequito. Soledad Pastorutti logró cambiar el paradigma escénico del género, acercándolo a nuevas generaciones sin perder su esencia.

La serie Mi Camino al Hoy recupera este tipo de momentos fundacionales para mostrar cómo, desde muy temprano, la cantante supo dejar su huella y construir una identidad propia que transformó la manera de vivir y sentir el folklore en el país.

Soledad Pastorutti en su adolescencia.

Un récord histórico: el día que Soledad revolucionó Jesús María

Soledad Pastorutti irrumpió con fuerza en la escena musical argentina durante la década del 90, cuando tenía apenas 15 años, y rápidamente se convirtió en un fenómeno popular. Una muestra clara de ese impacto fue el récord que estableció en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, una marca que hasta hoy no ha sido superada.

Para ese entonces, la cantante ya había cumplido 17 años y continuaba siendo una figura central del panorama artístico del país. Durante la edición de 1998 del festival cordobés, la convocatoria generada por Soledad fue tan masiva que reunió a más de 44 mil personas. La magnitud del público obligó a los organizadores a interrumpir la jineteada y habilitar el campo de doma para permitir el ingreso de los asistentes, en una noche que quedó grabada en la historia del evento.