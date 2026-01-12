La Sole y su hermana Natalia revelaron por qué dejaron de cantar juntas: "Estuve alejada"

Soledad y Natalia Pastorutti pasaron por la primera noche de Mirtha Legrand en Mar del Plata y emocionaron a todos al hablar de sus 30 años de carrera, pero, además, las hermanas revelaron por qué dejaron de cantar juntas en los escenarios.

La razón por la que La Sole y Natalia Pastorutti ya no cantan juntas

Durante el programa, Mirtha le consultó a Natalia sobre el rumor de una diferencia que las habría distanciado, pero Natalia descartó la versión de la pelea. "En realidad siempre la acompañé. En un momento estuve más alejada de la parte pública, pero siempre disfruté acompañarla”, expresó en referencia a La Sole.

“Es hermoso todo lo que vivimos en estos 30 años de recorrer el país y de conocer tantos lugares. En esa época era desconocido para nosotras viajar tanto”, manifestó sobre el inicio de las carreras de ambas y el tiempo que trabajaron juntas.

Y remarcó: “Después, con el apoyo de Sole decidí empezar con mi carrera como solista”, explicó ella por la decisión de alejarse de su hermana. Y agregó: “Era un desafío para mí. Siempre la acompañé, pero después seguí yo como solista haciendo folclore”.

Por qué solían pelearse las hermanas Pastorutti

Por su parte, La Sole contó cariñosamente que solían discutir cuando eran chicas. “Nos peleábamos mucho cuando éramos chicas, sí. Pero ella ganaba siempre”, recordó sobre la infancia de ambas. Y contó que cuando eran pequeñas compartían ropa, ya que las vestían “como mellizas”.

Sin embargo, el gran problema giraba en torno a los guardapolvos del colegio: "Yo ensuciaba el guardapolvo, porque siempre fui inquieta. Nos levantábamos y yo agarraba de atrás de la puerta, me ponía cualquiera porque era lo mismo, pero ella me decía: ‘Ese es el mío porque está limpio’”, relató entre risas.