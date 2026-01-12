Mirtha Legrand contó la verdad detrás de los rumores que unen a Mauricio Macri y Juana Viale.

El cruce entre política y espectáculo volvió a quedar expuesto luego de que una versión televisiva instalara un supuesto vínculo sentimental entre Juana Viale y Mauricio Macri, en medio de la reciente separación del expresidente y Juliana Awada. Aunque la información nunca fue confirmada, el rumor escaló con rapidez y obligó a una respuesta pública.

El disparador fue un comentario realizado en Duro de Domar, donde el periodista Franco Torchia deslizó que la ruptura del exmandatario podría estar vinculada a una relación con “una actriz y conductora”. Minutos después, el señalamiento fue explícito y el nombre de Juana Viale quedó en el centro de la escena mediática, generando repercusión inmediata.

Mientras desde el entorno de Macri se hablaba de una separación acordada y sin terceros involucrados, la versión comenzó a circular en redes sociales y distintos programas de televisión. El silencio de los protagonistas, lejos de frenar el tema, alimentó la especulación durante varias horas hasta que Juana Viale negó la versión desde sus redes sociales con un fuerte comunicado. Además, su abuela salió a defenderla.

La palabra de Mirtha Legrand en medio de la separación de Mauricio Macri

Frente a ese escenario, Mirtha Legrand decidió intervenir. Consultada por PrimiciasYa, la conductora fue directa y desmintió cualquier tipo de relación entre su nieta y el expresidente. “Es totalmente falso, Juani está de novia con un joven”, afirmó, sin dejar margen para interpretaciones.

La diva también remarcó que el vínculo con Macri es de larga data y estrictamente familiar. “Macri conoce a mis nietos desde chiquitos”, señaló, y descartó haber mantenido conversaciones con el exmandatario a raíz de la polémica. “No hablé con Macri sobre esto, no tengo nada que hablar porque no es cierto”, sostuvo.