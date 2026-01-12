Mauricio Macri estaría saliendo con una figura de El Trece.

Mauricio Macri y Juliana Awada le pusieron punto final a su relación. Luego de 15 años juntos, el expresidente y la ex primera dama decidieron separar sus caminos, por motivos que no trascendieron aún de manera oficial. "Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar", fue lo expuesto por la diseñadora, siendo hasta ahora la única declaración pública al respecto de alguna de las partes.

Ante la falta de un motivo, desde los medios de comunicación ya empezaron a trazar teorías y hacer las averiguaciones pertinentes, con diferentes niveles de asidero. Una de las versiones llamó la atención de muchos, al señalar un posible affaire del exmandatario con una conductora muy famosa.

¿Quién sería la tercera en discordia entre Mauricio Macri y Juliana Awada?

Según apuntó el periodista Franco Torchia en Duro de Domar (C5N), Mauricio Macri se "habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora". Dejando de lado el misterio, señaló: "La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale".

Esto desde luego generó mucho revuelo en el panel, así como también en las redes sociales. Si bien ni Macri ni Awada respondieron a esto, sí lo hizo quien desde hace un tiempo tomó la posta de su abuela Mirtha Legrand en el histórico ciclo de almuerzos. "Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente. Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo", disparó.

La historia que subió Juana Viale a su Instagram desmintiendo un vínculo amoroso con Mauricio Macri.

"No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para 'des' informar, lastimando y mintiendo.A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reirse y por iluminarme. Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas", concluyó.