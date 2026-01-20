La altura de David Harbour: cuánto mide el actor que alcanzó el éxito en Stranger Things

David Harbour y Millie Bobby Brown en la premier de "Stranger Things", temporada 5.

David Harbour, el actor estadounidense de 50 años, se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles del entretenimiento contemporáneo, sobre todo gracias a su interpretación del jefe de policía Jim Hopper en la exitosa serie Stranger Things. Originario de White Plains, Nueva York, Harbour comenzó su carrera en el teatro, incluyendo nominaciones a premios Tony en Broadway, antes de dar el salto a la pantalla grande y chica con papeles en series como La ley y el orden, y filmes como Hellboy, Revolutionary Road y Quantum of Solace. Sin embargo, fue con el fenómeno de Netflix que su carrera explotó internacionalmente, cuando se convirtió en el rostro de una saga que marcó a toda una generación de espectadores y le valió nominaciones a los Emmy y un reconocimiento masivo.

Una pregunta casual: ¿cuánto mide David Harbour?

Entre los muchos datos de interés sobre el actor, uno de lo más buscados en internet es su estatura: David Harbour mide aproximadamente 1,91 metros (6 pies 3 pulgadas). Este dato lo posiciona como uno de los miembros más altos del reparto principal de Stranger Things, destacando aún más su presencia junto a compañeros de reparto más bajos, lo que en pantalla refuerza la autoridad y el carácter protector de su personaje Hopper.

Esta atención a su físico no es casual: su imponente estatura ha sido un elemento vital para su personaje, y algo que los seguidores comentan desde hace años, tanto en redes como en buscadores, convirtiéndose en una búsqueda recurrente cuando se habla de él.

David Harbour, actor de cine, teatro y televisión.

Nuevos proyectos para David Harbour, después de "Stranger Things"

Con el final de Stranger Things tras cinco temporadas, Harbour ha entrado en una nueva etapa profesional. Aunque se anunció inicialmente su participación en la película Behemoth! del director Tony Gilroy, el actor decidió retirarse de ese proyecto poco antes de iniciar la filmación, citando cansancio tras la intensa promoción y culminación de Stranger Things.

Aun así, su presencia en la industria sigue vigente: retomará su papel como Santa Claus en Violent Night 2, una secuela programada para fines de 2026, y se espera verlo en títulos como Avengers: Doomsday y Goat, además de participar en una miniserie para HBO titulada DTF St. Louis junto a Jason Bateman.

La carrera de David Harbour es un testimonio de versatilidad: un actor capaz de dominar tanto roles sentimentales y dramáticos como personajes de gran fuerza física y presencia, dejando una marca profunda en la cultura del cine y del teatro del siglo XXI.