Conmoción por lo que reveló una actriz de Stranger Things sobre su salud: "Cáncer"

Actriz de Stranger Things sufre grave enfermedad.

La ausencia de un personaje clave en la quinta y última temporada de Stranger Things no pasó desapercibida para los fanáticos, pero en las últimas horas la explicación detrás de esa decisión generó una fuerte conmoción.

¿Cuál es la actriz que no estuvo en la última temporada de Stranger Things?

Jennifer Marshall, la actriz que interpretó a Susan Hargrove, la madre de Max, rompió el silencio y contó que quedó fuera del cierre de la serie tras ser diagnosticada con cáncer.

Desde el final de la cuarta temporada, cuando Max quedó en coma, muchos seguidores notaron un detalle llamativo. A lo largo de las escenas ambientadas en el hospital, quien acompañó a la joven fue Lucas, interpretado por Caleb McLaughlin, pero la madre nunca apareció en pantalla, pese a que la historia continuó desarrollándose en la quinta entrega. La incógnita creció durante meses hasta que Marshall decidió explicar públicamente lo ocurrido.

La actriz interpretaba a la madre de Max.

La enfermedad que sufre la actriz

La actriz participó en las temporadas dos y cuatro de la ficción de Netflix, pero no fue convocada para la última. A través de sus redes sociales, eligió abordar el tema con una mezcla de ironía y sinceridad. “Tenía cáncer, lo entiendo. Pero estaba en remisión durante el rodaje de la temporada cinco. Participar en el rodaje me habría ayudado a obtener mi seguro médico a través del sindicato. Quizá había demasiados personajes, no lo sé, pero está claro que Susan Hargrove es la ‘peor madre del mundo’”, escribió, cerrando el mensaje con una risa que no logró ocultar el trasfondo doloroso de la situación.

Marshall aseguró que Stranger Things fue una oportunidad única en su vida y que su papel resultó especialmente significativo mientras atravesaba el tratamiento oncológico durante la filmación de la cuarta temporada. En una publicación realizada en 2022, recordó el apoyo que recibió del equipo y del elenco, en especial de Sadie Sink, quien interpreta a Max. “Su amabilidad y compasión me desbordaron y siempre estaré agradecida por los momentos que compartimos entre bastidores”, expresó.

La actriz también reveló que, durante el rodaje del cuarto episodio de la cuarta temporada, tuvo que usar una peluca debido a la caída del cabello provocada por el tratamiento. Al finalizar esa etapa, decidió contarle su situación a los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, a quienes les pidió explícitamente que no la apartaran del proyecto por compasión.

En declaraciones posteriores a People, Marshall fue clara y evitó victimizarse. “Nadie tiene derecho a un papel, tenga cáncer o no”, afirmó, aunque reconoció que su exclusión de la temporada final no solo hubiera significado un respaldo emocional, sino también una ayuda concreta en términos de cobertura médica, algo clave para alguien que atravesaba una enfermedad grave.