¿Noah Schnapp de Stranger Things está en pareja?

Noah Schnapp: protagonista de "Stranger Things".

Desde que Stranger Things lo catapultó al estrellato juvenil interpretando a "Will Byers", Noah Schnapp ha vivido un crecimiento personal y profesional que va mucho más allá de los misterios del universo de Hawkins. A sus 21 años, el actor mantiene su vida privada muy reservada, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa, donde no hay confirmación pública de que tenga pareja. Schnapp se mantiene soltero, y no se conoce vínculo romántico con nadie de forma oficial ante las cámaras o en redes sociales.

Noah Schnapp: actor, estudiante y empresario.

Noah Schapp: proyectos personales, creativos e innovadores

En entrevistas y en su día a día fuera del set, Schnapp ha mostrado una profesión multifacética: además de actuar, estudia y participa en varios emprendimientos, como el lanzamiento de una marca de crema de avellanas llamada "To Be Honest" y un restaurante, lo que demuestra que su pasión por los proyectos creativos y profesionales.

En cuanto a su vida amorosa, no se conoce públicamente una relación o pareja actual. Durante los últimos años de la serie surgieron diversos rumores y especulaciones en redes, como ocurre con muchas estrellas jóvenes en Hollywood, sobre vínculos con compañeros de reparto o figuras del ambiente, pero ninguno fue confirmado oficialmente por el actor o sus representantes.

Noah Schnapp habló de su vida personal

Uno de los hechos más trascendentes de Noa Schnapp -en el ámbito público- ocurrió en enero de 2023, cuando Noah contó que es homosexual a través de un video en su cuenta de TikTok. En ese video, Schnapp compartió con humor y sinceridad que había dicho a sus amigos y familia que era gay tras sentirse “atrapado en el clóset” durante 18 años, y escribió que había recibido gran apoyo de las personas en su entorno.

El actor también conectó esa revelación con su personaje, explicando que se veía reflejado en Will Byers, cuya propia historia de orientación sexual se explora en la narrativa de la serie. En su publicación, escribió: “Supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba”, lo que abrió aún más la conversación entre fans sobre la importancia de la representación LGBTIQ+ en la ficción y en la vida real.

Desde entonces, Schnapp ha hablado en entrevistas sobre cómo su experiencia personal y la de interpretar a Will han contribuido a su propio proceso de autoaceptación y crecimiento. Sin embargo, prefiere mantener detalles íntimos de su vida sentimental lejos del foco mediático, enfocándose en su carrera, sus amistades y su auténtico camino como joven en el centro del entretenimiento global.