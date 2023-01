Noah Schnapp, Will de Stranger Things, se declaró abiertamente gay con un video: "Le dije a mis amigos"

El joven actor usó TikTok para comunicar la feliz noticia con sus seguidores, haciendo una cariñosa mención a su personaje en la popular serie de Netflix.

Noah Schnapp, Will en la serie Stranger Things, se declaró abiertamente gay.

Noah Schnapp, actor que interpreta al atormentado Will Byers en la serie de Netflix Stranger Things, se declaró abiertamente gay en un video que compartió en TikTok y en el que hizo una cariñosa mención a su personaje en la serie de los hermanos Duffer.

El joven actor de 18 años que saltó a la fama con la serie que rinde homenaje a los clásicos del cine de fantasía y terror de los '70, '80 y '90 hizo el anuncio en un video que compartió con todos sus seguidores de la plataforma TikTok y obtuvo cientos de mensajes afectuosos: “Finalmente le dije a mis amigos y familia que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue ‘lo sabemos’”.

"Supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba”, bromeó Schnapp en una divertida alusión a su personaje. Meses atrás, el actor se había pronunciado en torno a la sexualidad de Will en la serie, luego de una dramática escena donde se lo ve llorando porque Mike, su mejor amigo, está enamorado de Eleven: “Sí, creo que lo es. Obviamente, se insinuó en la temporada 1: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente. Ahora que ha envejecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y ama a Mike”.

