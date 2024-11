Bellingham, dispuesto a adaptarse para ayudar al Real Madrid a encontrar la fórmula ganadora

Liga de Campeones - Rueda de prensa del Real Madrid

El jugador del Real Madrid Jude Bellingham cree que es más eficaz jugando como atacante, pero el internacional inglés dijo que está dispuesto a jugar en una posición más atrasada para acomodar a sus compañeros de equipo y ayudar al equipo a ganar.

Bellingham fue un jugador clave en el doblete del Real Madrid en la Liga de Campeones y LaLiga la temporada pasada, pero no ha sido tan eficaz desde que fue desplazado a un papel menos ofensivo tras el fichaje de Kylian Mbappé.

El jugador de 21 años tuvo un comienzo espectacular en España el año pasado, anotando ocho goles en los primeros nueve partidos de LaLiga, pero solo lleva dos en nueve en esta temporada después de marcar en partidos consecutivos este mes.

"Ha sido como cualquier otra adaptación", dijo Bellingham a la prensa el martes.

"Cambia un poco la dinámica, el estilo de juego y el planteamiento, pero he demostrado que puedo jugar en diferentes posiciones. Prefiero jugar un poco más adelantado, pero no es importante para mí".

"Estoy dispuesto a jugar donde me pongan y no me afecta la posición. Siempre preparamos al equipo para ganar... Llegué el verano pasado y el club perdió a (Karim) Benzema, uno de sus mejores jugadores.

"Había un vacío y era una forma de compensar esa falta de gol. Este año hemos fichado a uno de los mejores jugadores de esta generación, que ha marcado una cantidad increíble de goles. Mi papel va a cambiar y estoy totalmente dispuesto a ello."

El Real Madrid se enfrentará al Liverpool en la Liga de Campeones el miércoles, antes de recibir al Getafe en LaLiga el domingo.

