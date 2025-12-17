Desde el Parlamento del Mercosur denunciaron una licitación opaca de la Hidrovía

La administración Milei apura la nueva licitación para el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) sin analizar con detenimiento las observaciones formuladas durante las audiencias públicas en las que varias organizaciones manifestaron la ausencia de estudios de impacto ambiental. Así lo señaló el parlamentario del Mercosur Gabriel Fuks (Unión por la Patria), presidente de la subcomisión de la VNT.

“De manera opaca y aceleradamente, y cumpliendo sólo en forma burocrática las objeciones múltiples que en su momento le hiciera la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el gobierno avanza en la privatización de la Vía Navegable Troncal”, sostuvo Fuks.

El lunes se cerró el plazo para que los interesados presentasen objeciones técnicas al proceso licitatorio. El Gobierno nacional apuró el análisis de los cuestionamientos y recomendó darle continuidad al proceso licitatorio.

Las empresas usuarias, es decir las grandes navieras, las cerealeras y los dueños de los puertos sobre el río Paraná volvieron a insistir con la profundización del calado del río hasta los 40 pies sin llevar adelante los estudios de impacto ambiental. De esta manera, se pretende obturar otra alternativa para la salida hacia el océano atlántico, como por ejemplo la profundización del Canal de Magdalena.

Trámite exprés

Fucks analizó el proceso licitatorio para el cobro del peaje, dragado y balizamiento de la VNT luego que venciera el período legal para realizar observaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, instancia que incluyó una audiencia pública de más de ocho horas y la presentación de 40 observaciones técnicas y jurídicas, con aportes sustantivos en materia económica, ambiental, legal y de competencia.

“En menos de 48 horas el Poder Ejecutivo dio por analizadas la totalidad de esas presentaciones y publicó en el Boletín Oficial un informe favorable para avanzar con la licitación de la principal vía navegable del país, por donde sale la mayor parte de las exportaciones de la Argentina, Brasil y Paraguay. Lejos de garantizar un debate real y profundo, el Gobierno convirtió una instancia de participación ciudadana en un trámite exprés, vaciándola de contenido”, sostuvo Fucks.

El proceso de audiencia pública había sido una de las objeciones realizadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) junto otra decena de irregularidades que derivaron en una caída de la licitación durante los primeros meses de este año.

“El nuevo pliego licitatorio repite y profundiza problemas estructurales del esquema anterior. Se está diseñando una concesión a 25 años que mantiene sobrecostos históricos, no reduce la tarifa aun cuando la deuda que los justificó ya fue prácticamente cancelada y termina encareciendo de forma estructural el comercio exterior argentino. Además, no se puede avanzar en una licitación de estas características sin evaluar los impactos ambientales futuros, el cambio climático y la variabilidad hidrológica del sistema Paraná–Paraguay. Eso no sólo es irresponsable desde el punto de vista ambiental, sino que también expone el proceso a conflictos legales y judicialización”, advirtió el legislador del Mercosur

La cuestión de la Soberanía

La próxima licitación vinculada a la VNT no es un solamente un tema técnico o administrativo sino una decisión estratégica de soberanía, desarrollo y competitividad regional. “Estamos hablando de la columna vertebral logística de la Argentina y del Mercosur. Un proceso diseñado para beneficiar a pocos actores concentrados, con tarifas crecientes y reglas poco claras, termina perjudicando a los productores, a las pymes exportadoras y a la industria nacional. Desde el Parlasur vamos a seguir señalando estas inconsistencias y reclamando un proceso transparente, participativo y alineado con el interés público regional”, concluyó Fucks.

Los nuevos pliegos vuelven a dejar afuera a las empresas chinas, en línea con los reclamos formulados por los Estados Unidos a través de su documento “Estrategia de Seguridad Nacional 2025”, en el que formulan que todos los socios del continente deberán promover la expulsión de los Estados que no sean “amigo” de los Estados Unidos.

El documento sobre seguridad nacional de los Estados Unidos se publicó el pasado 5 de diciembre, el mismo día en que se conocieron en el Boletín Oficial los informes técnicos y pliegos para la nueva licitación del dragado, balizamiento y cobro del peaje en la Vía Navegable Troncal. Nada es coincidencia.

En el artículo 16 del pliego se establece que “no podrán participar de la licitación personas jurídicas que sean controladas, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma”. Una cláusula redactada especialmente para dejar afuera a las empresas chinas (en particular a la CCCC Shanghái Dredging).

La administración Milei se arrodilló de lleno ante los lineamientos de la reversionada Doctrina Monroe.

¿Para qué ampliar el calado del río Paraná?

Las empresas cerealeras volvieron a plantear su necesidad de ampliar el calado del río hasta los 40 pies. ¿Los estudios de impacto ambiental de remover el río y generar sedimentos?

"La profundización de la VNT es un factor determinante de la competitividad exportadora argentina, frente a países competidores que tienen mejores condiciones. Por este motivo, las entidades firmantes reafirmamos nuestro interés y apoyo a este proceso que se desarrolló durante todo 2025, y agradecemos las instancias de diálogo facilitadas para tal finalidad, quedando disponibles para continuar el trabajo conjunto", afirmaron las empresas usuarias nucleadas en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Lo que a simple vista podría parecer una decisión técnica como la ampliación del calado del río Paraná hasta los 40 pies (o un poco más), esconde el programa geopolítico de alineamiento con los Estados Unidos donde el objetivo es excluir cualquier participación de empresas chinas pero también obturar el desarrollo del Canal de Magdalena.

“Los más interesados para que todo siga sin cambios en la traza de la VNT son los lobistas de la CIARA CEC (Gustavo Idígoras), la cámara que reúne a las principales agroexportadoras del país y Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados. Son ellos quienes también impulsan la obturación del Canal de Magdalena que le daría al país una nueva salida hacia el océano sin tener que pasar por Uruguay”, sostuvo Pablo Payró, arquitecto y miembro del Foro por la Recuperación del Paraná y Encuentro Federal por la Soberanía.

La ampliación del dragado en el Río Paraná hasta los 40 pies se explica tanto por la pretensión de las empresas usuarias de la Vía Navegable Troncal de mantener la salida hacia el Océano Atlántico vía el puerto de Montevideo como por las presiones de los Estados Unidos.

Para satisfacer las demandas de los grandes jugadores del sector, la Bolsa de Comercio de Rosario contrató en 2020 a la consultora Latinoconsult la cual elaboró el documento “Estudio de factibilidad técnico-económica del próximo período de concesión del sistema de navegación troncal”.

“No se han identificado impactos incrementales negativos de significancia que pudieran desaconsejar las obras propuestas o cons­tituirse en obstáculos insalvables para la realización del Proyecto. Los impactos negativos identificados resultaron todos de nivel bajo”, podía leerse en la consultoría contratada por la BCR. Todo sigue igual.