Los propietarios de un monoambiente en Pinamar denunciaron que les robaron la identidad para estafar a otras personas ofreciendo su departamento. Se trata de Valeria Demario y Gustavo Duclos, quienes, hace algunas semanas, tuvieron contacto con un hombre llamado "Eduardo Pina".

En diálogo con el medio Bibo Noticias, la pareja comentó que ellos son de la ciudad de Ranchos, ubicada al norester de la provincia de Buenos Aires. Fue Valeria la que habló con "Eduardo" y, según su testimonio, en esa conversación, aprovechó para robarle la identidad.

"Este Eduardo nos pidió más información de la debida y, nosotros, confiados, no nos dimos cuenta. Dimos fotos de nuestros documentos sin tapar nada", expresaron en el video difundido. "De lo que pasó, nos dimos cuenta después, pero ya era tarde", agregaron.

El modus operandi

Según el relato de Valeria, los estafadores son dos y están ofreciendo su departamento en alquiler a interesados que probablemente quieran viajar a la ciudad de Pinamar para el verano 2026. De acuerdo a lo que contaron, ahora lo están publicitando a nombre de Gustavo Duclos

Además, les están enviando a los turistas, fotografías, videos y todos los datos que, en su momento, Valeria le mandó a Eduardo.

"Nosotros estamos haciendo este video para prevenir estas estafas y que no sucedan más. La característica de nuestros teléfonos es 2241 y ellos tienen números de Mar del Plata y de Buenos Aires", dijo Valeria.

Qué recomendaciones seguir antes de alquiler un departamento en vacaciones

A raíz de este caso, el Municipio de Pinamar recomienda a los turistas alquilar inmuebles en plataformas verificadas. También es muy importante chequear si la publicación tiene suficientes opiniones de otros visitantes, ya que confirma que el lugar existe efectivamente y que es confiable.