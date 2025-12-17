Llega el eclipse solar más largo del siglo: cuándo es y desde dónde se puede ver

La alineación casi perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra permitirá una fase de totalidad mucho más extensa que la habitual

La astronomía volverá a captar la atención global con un evento excepcional que marcará un hito científico. Se trata de un eclipse de sol de duración inédita, anticipado por la NASA, que permitirá observar durante varios minutos uno de los fenómenos más impactantes del cielo y que no volverá a repetirse en décadas.

Un fenómeno único en la historia de la astronomía

Los eclipses solares siempre despertaron fascinación, pero el que se avecina ocupa un lugar especial dentro de los registros científicos. La comunidad astronómica considera que será el eclipse solar total más largo del siglo XXI, tanto por su duración como por las condiciones excepcionales que lo harán posible.

Este tipo de eventos ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean de manera casi perfecta. En este caso particular, la geometría orbital permitirá que la sombra de la Luna se proyecte sobre la superficie terrestre durante un tiempo muy superior al promedio. Mientras que la mayoría de los eclipses totales no superan los dos minutos de oscuridad completa, este fenómeno extenderá ese lapso de forma extraordinaria.

La NASA explicó que este tipo de alineaciones serán cada vez menos frecuentes. La razón está en un proceso gradual pero constante: la Luna se aleja de la Tierra a un ritmo aproximado de 3,8 centímetros por año. A largo plazo, esa distancia hará que el satélite natural se vea más pequeño en el cielo y ya no pueda cubrir por completo al Sol.

Cuándo ocurrirá el eclipse de sol más largo del siglo

El evento está previsto para el 2 de agosto de 2027. De acuerdo con los cálculos oficiales de la NASA, la fase de totalidad alcanzará una duración de 6 minutos y 22 segundos, un tiempo excepcional dentro de la astronomía moderna.

Durante ese período, el Sol quedará completamente oculto por la Luna, generando un oscurecimiento total del cielo en pleno día. Este fenómeno permitirá observar detalles que normalmente permanecen invisibles, como la corona solar, una de las capas externas de la estrella.

La duración prolongada convierte a este eclipse de sol en una oportunidad única tanto para la investigación científica como para la observación astronómica a gran escala. Por ese motivo, ya se lo considera uno de los eventos más relevantes del siglo XXI.

Desde dónde se podrá ver el eclipse solar total

La fase total del eclipse solo será visible dentro de una franja específica del planeta. Según las proyecciones, la sombra lunar recorrerá un corredor de aproximadamente 258 kilómetros de ancho, que se extenderá desde el océano Atlántico hasta regiones del Medio Oriente.

Durante más de seis minutos, el cielo se oscurecerá por completo y dejará ver la corona solar, un fenómeno poco frecuente

Dentro de esa franja se incluyen zonas de África, áreas cercanas al mar Rojo y sectores del Mediterráneo. En estos lugares, el oscurecimiento será completo y alcanzará la duración máxima prevista por los astrónomos.

Fuera de ese corredor, el fenómeno también podrá observarse, aunque de manera parcial. En gran parte de Europa y Asia, el Sol quedará cubierto solo en parte, con un oscurecimiento menor y una duración sensiblemente más corta. Aun así, el evento seguirá siendo visible y relevante desde el punto de vista astronómico.

Por qué este eclipse no se repetirá en décadas

La combinación de factores que dará lugar a este fenómeno es extremadamente rara. La distancia exacta entre la Tierra y la Luna, sumada a la posición del planeta en su órbita alrededor del Sol, permite que la sombra lunar se mantenga durante más de seis minutos sobre la superficie terrestre.

Con el paso del tiempo, estos eclipses prolongados serán cada vez menos posibles. Por ese motivo, el de 2027 no solo se destaca por su duración, sino también por su carácter irrepetible en el corto y mediano plazo.

Este eclipse de sol se perfila así como uno de los grandes acontecimientos de la astronomía contemporánea, capaz de combinar ciencia, observación y asombro en un mismo evento.