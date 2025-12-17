Jalil le garantizó los votos a Milei para eliminar las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario

En una nueva embestida que profundiza el ajuste, el gobierno de Javier Milei logró dictamen de mayoría para presentar su Presupuesto 2026, que pretende votar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, conquistadas luego de importantes movilizaciones. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) sumó las firmas de los diputados que responden a los gobernadores aliados Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

El dictamen del proyecto de LLA, que incluyó modificaciones significativas, obtuvo 28 firmas, de las cuales seis fueron en disidencia: dos del PRO, una de la Unión Cívica Radical (UCR), una del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), una del Innovación Federal y una de Elijo Catamarca.

Las firmas en disidencia, más allá de las diferencias que puedan tener, habilitaron el tratamiento en el recinto. El interbloque del PRO, la UCR y el MID, ahora denominado Fuerza del Cambio, continúa con la cooperación con la Casa Rosada. Respecto a la ley de Compromiso Fiscal también obtuvo el dictamen de mayoría con 28 firmas y 4 disidencias.

En el artículo 75 del dictamen modificado, se establece la derogación de la ley 27.793 de declaración de Emergencia en Discapacidad, y la 27.795, de Financiamiento Universitario. Las dos normas habían sido aprobadas por el Congreso en 2024 y vetadas por el presidente Milei. En tanto, el Ejecutivo asegura que ya cumplió con los fondos para el Hospital Garrahan. El diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin denunció que "hay una falta de respeto institucional" y "de republicanismo" por parte del oficialismo.

Para asegurarse no solo el dictamen, sino los votos en el Congreso para los proyectos a tratarse en el mes de diciembre, el Gobierno nacional ya soltó la plata de coparticipación para las provincias de Catamarca y Tucumán. Además de Salta, gobernada por Gustavo Sáenz y Misiones, al mando de Hugo Passalacqua.

El mandatario Jalil fue un actor clave para que la gestión libertaria avance contra los derechos del pueblo: el catamarqueño mantuvo reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras la jura de los representantes legislativos, tres diputados de su provincia rompieron el bloque y crearon Elijo Catamarca. De esta manera, LLA pasó a ser la primera minoría en la Cámara de Diputados.

Mientras que Jaldo ya había impulsado la ruptura de Unión por la Patria en el Congreso y creó el bloque "Independencia". Luego, sus diputados volvieron a integrar las listas de Fuerza Patria. Recientemente, el diputado kirchnerista Javier Noguera, también rompió con el peronismo y se sumó al bloque del gobernador tucumano.

Realizan una marcha en Catamarca contra la reforma laboral de Milei: piden que Jalil no apoye el polémico proyecto

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que realizará un paro este jueves 18 de diciembre contra el proyecto de reforma laboral, que toca temas sensibles como despidos, vacaciones y extensión de la jornada laboral. En este marco, diferentes gremios replicarán la medida de fuerza en todo el país: el Sindicato de Empleados Legislativos de Catamarca (Seleg) se manifestará bajo la consigna “En defensa de los trabajadores argentinos” y convocó a afiliados, trabajadores y a la comunidad en general a participar.

El Gobierno nacional presentó finalmente en el Congreso su proyecto de “Modernización laboral”, con el argumento de que los cambios propuestos permitirán crear más y mejores puestos de trabajo. Sin embargo, la iniciativa llega en un contexto económico que desmiente el diagnóstico oficial: lejos de expandirse, la actividad se mantiene estancada, el empleo formal se destruye y miles de empresas enfrentan una crisis de rentabilidad que pone en riesgo su continuidad.

En este contexto, Jalil confirmó su apoyo a la reforma de Nación. “Podemos acompañar los cambios que sirvan para generar empleo”, afirmó el mandatario provincial tras reunirse con el Presidente en Casa Rosada en noviembre pasado.

Según la convocatoria difundida por la organización sindical, la marcha partirá desde la Plaza de La Alameda, ubicada en zona céntrica, y se dirigirá hacia la Legislatura de Catamarca, con el objetivo de expresar el rechazo a los cambios propuestos en materia laboral y visibilizar el posicionamiento de los trabajadores legislativos.