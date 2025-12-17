Es la primera biblioteca de subte de CABA y es gratuita: ofrecen más de 150 libros para llevar

El subte suma una propuesta cultural que invita a los usuarios a conectarse con la lectura mientras viajan por la Ciudad de Buenos Aires. Es que se inauguró BiblioSubte, la primera biblioteca en el subte de CABA, un espacio gratuito que permite a los pasajeros retirar libros y llevarlos, ya sea para leer durante el trayecto o continuar la lectura en casa.

La iniciativa es fruto de un trabajo conjunto entre Subterráneos de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Ciudad, y forma parte de la Red Pública de Bibliotecas porteña.

El nuevo punto de préstamo funciona en la estación Plaza de Mayo de la Línea A y pone a disposición un catálogo inicial de más de 150 títulos de autores locales e internacionales.

El lanzamiento oficial se realizó el martes 2 de diciembre y contó con la participación de autoridades del área de transporte y cultura de la Ciudad. Durante la presentación, se destacó el valor del subte como un espacio que va más allá de la movilidad.

La lectura, señalaron, aparece como una "forma de pausa en medio de la rutina diaria y una experiencia que puede integrarse naturalmente al viaje cotidiano".

Días y horarios de atención de "BiblioSubte"

La biblioteca funciona de lunes a viernes, de 9 a 20h, y permite a los socios de la Red de Bibliotecas Públicas retirar hasta tres libros por mes.

El sistema es simple: los títulos se consultan a través del catálogo centralizado y la devolución se realiza en un buzón habilitado tanto en días hábiles como los fines de semana.

Además de sumar un nuevo punto de acceso a la lectura, la biblioteca en el subte se suma a una serie de acciones culturales impulsadas en la red subterránea durante el último año. Entre ellas se destacan propuestas como el “Vagón de lectores” y las sueltas de libros, iniciativas que buscan fomentar el hábito de leer en un ámbito poco convencional.

¿Cómo asociaciarse a BiblioSubte?

Para acceder a los libros de BiblioSubte hay que asociarse a la Red Pública de Bibliotecas. La inscripción es gratuita. Solo es necesario completar un formulario online y, una vez confirmada la inscripción por correo electrónico, ya se puede acceder a los servicios de préstamo.