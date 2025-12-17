Cuáles fueron los destinos más buscados para viajar en 2025 en Argentina

En Argentina, el interés se concentró tanto en clásicos consolidados como en destinos emergentes que ganaron visibilidad en los últimos meses

El turismo volvió a ocupar un lugar central en las búsquedas online durante 2025. En plena temporada alta, los datos de Google permiten entender cuáles fueron los destinos más buscados por los argentinos y qué tendencias marcaron la elección de viajes, tanto dentro del país como hacia el exterior.

El turismo en Argentina y las nuevas tendencias de viaje

Las búsquedas reflejan un cambio claro en la forma de planificar vacaciones. La información digital se volvió clave para comparar opciones, descubrir nuevos lugares y organizar escapadas con mayor anticipación. Según un estudio global encargado por Google a Deloitte, la industria turística atraviesa una transformación que combina tecnología, nuevas expectativas y mayor interés por experiencias auténticas.

En Argentina, este escenario se traduce en un mapa turístico diverso, donde conviven destinos tradicionales con otros que crecieron de forma sostenida en interés durante los últimos meses.

Los destinos más buscados por los argentinos

Entre los lugares que registraron mayor crecimiento en búsquedas aparece Villa Traful, con un aumento del 84%. Este rincón patagónico se posicionó como una opción ideal para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y paisajes de lago, lejos del turismo masivo.

Florianópolis quedó en segundo lugar, con un crecimiento del 50%. Sus playas, la variedad de actividades y la cercanía cultural con Argentina siguen siendo factores clave de su atractivo. En tercer puesto se ubicó Aspen, con un 30% más de consultas, impulsado por el interés en viajes de invierno, deportes de nieve y experiencias exclusivas.

Puerto Madryn también mostró un crecimiento significativo del 23%. El avistaje de ballenas, la cercanía con áreas naturales protegidas y su perfil de turismo sustentable explican el interés. Curazao, con un 21% más de búsquedas, se destacó por su combinación de playas caribeñas, cultura y una propuesta diferente dentro del Caribe.

Córdoba y Buenos Aires completaron este ranking de crecimiento. La provincia mediterránea sostuvo su atractivo por las sierras, festivales y escapadas cortas, mientras que la capital se mantuvo como una ciudad elegida durante todo el año por su oferta cultural y gastronómica.

Los destinos nacionales que lideraron las búsquedas

Mar del Plata se mantuvo como el principal destino de playa del país, especialmente en verano

Más allá del crecimiento puntual, los datos también muestran cuáles fueron los destinos nacionales más buscados en términos generales. Buenos Aires encabezó la lista, seguida por Mar del Plata, que volvió a consolidarse como el principal destino de playa del país.

San Carlos de Bariloche mantuvo su lugar entre los favoritos gracias a su doble temporada, invierno y verano. Córdoba y Villa Carlos Paz se ubicaron entre los más elegidos por su accesibilidad y variedad de propuestas. Salta y Mendoza destacaron por el turismo cultural y enológico, mientras que Puerto Iguazú, Rosario y Termas de Río Hondo completaron el top diez, mostrando la diversidad de opciones dentro del territorio argentino.

La popularidad de estos destinos más buscados responde a varios factores: buena conectividad, variedad de actividades, paisajes naturales y propuestas que se adaptan a distintos tipos de viaje. La posibilidad de combinar descanso, experiencias y planificación flexible se volvió determinante a la hora de elegir dónde viajar en 2025.