Parece un pueblo de Italia, pero queda en Buenos Aires: el rincón oculto para una escapada, solo a media hora de CABA.

Existe un rincón oculto de Buenos Aires que parece un pueblo italiano, pero que queda a tan solo media hora de la ciudad. Si estabas buscando conocer un lugar nuevo en vacaciones o durante un fin de semana, este es un destino ideal tanto para adultos como para niños, con entrada libre y gratuita.

Se trata de Torrepueblo, un lugar mágico ubicado en Benavídez (dentro del partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires). Las protagonistas de este lugar son sus torres de arquitectura italiana, muy similares a las de la auténtica Toscada Italiana, con paseos para recorrer, ferias artesanales, restaurantes e incluso un patio de juegos para niños.

"El lugar simula un típico pueblito de la Toscana Italiana con un gran patio central, ideal para sacarse muchas fotos en cada rinconcito. Cuenta con una torre de juegos con varios castillos con toboganes de diferentes alturas y piso antigolpes", cuenta la dueña de la cuenta de TikTok Lua Joa Joni, quien comparte paseos para hacer en familia.

En la galería de la entrada hay ferias de emprendedores que se pueden visitar los fines de semana, además de diferentes restaurantes para almorzar, desayunar o merendar. Si querés hospedarte, también podés alquilar un departamento de la zona con vista a las torres y pileta.

Torrepueblo: dónde queda y en qué días y horarios se puede visitar

Torrepueblo está ubicada en Libertad 50, esquina Colectora Este, justo en el kilómetro 40,5 de la Panamericana Ramal Escobar. Se puede visitar todos los días de 7 a 23 horas, el ingreso es libre y gratuito y hay estacionamiento sin cargo.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

En auto

Para llegar a Torrepueblo en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, se toma la Autopista Illia o cualquier acceso hacia el norte que conecte con la Panamericana, Ramal Escobar (RN-9). Luego, se debe seguir por el ramal hasta el kilómetro 40,5, donde está la salida hacia Benavídez y J. B. Alberdi.

Hay que seguir por la colectora Este hasta llegar a la intersección con la calle Libertad, donde se encuentra Torrepueblo. El viaje suele demorar entre 30 y 40 minutos dependiendo del tránsito.

En colectivo

Para ir en colectivo o transporte público desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más práctica es combinar tren y un tramo final en auto privado. Se toma el tren Mitre (ramal Villa Ballester–Zárate) y se baja en la estación Benavídez o en Maschwitz. Desde ese punto no hay un colectivo que llegue directo a Torrepueblo, por lo que se debe continuar con un auto.