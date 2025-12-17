Los alimentos se aceleran en diciembre y le meten presión a la inflación

Los alimentos se aceleran en diciembre y presionan la inflación

Los precios de los alimentos retomaron una dinámica ascendente en la segunda semana de diciembre y volvieron a meter presión sobre el cierre inflacionario del año. El aumento semanal estuvo impulsado principalmente por carnes y bebidas, en un contexto marcado por factores estacionales, ajustes puntuales y una mayor dispersión de precios en las góndolas, según datos privados del relevamiento minorista más reciente.

Durante la segunda semana de diciembre, los alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar registraron una suba del 0,9% semanal. El dato difundido por la consultora Eco Go implica una aceleración de medio punto porcentual respecto de la semana previa y consolida una tendencia que comienza a sentirse con más fuerza en el bolsillo de los hogares.

Con este comportamiento, los precios de los alimentos proyectan un incremento cercano al 2,5% para todo diciembre. Si se suman los consumos fuera del hogar, el índice general de alimentos se ubica en torno al 2,4%, un nivel que vuelve a colocar a este rubro por encima del promedio de la inflación mensual estimada.

Carnes y bebidas, los principales motores de la suba

El mayor impacto de la semana se observó en el rubro carnes. Los cortes de carne vacuna lideraron los aumentos: el delantero avanzó 5,1% y el trasero 4%, lo que llevó a que el promedio del rubro se ubicara en una suba del 2,5% semanal. En contraste, el pollo no mostró variaciones y los fiambres registraron una leve baja, aunque insuficiente para compensar el salto de la carne bovina.

También se destacaron las bebidas no alcohólicas, que aumentaron cerca del 0,9% semanal, con fuertes ajustes en jugos y refrescos, que llegaron a trepar hasta 4,7%. Estos movimientos explican buena parte de la presión alcista sobre los precios de los alimentos en el arranque de la segunda quincena del mes.

Frutas y verduras: bajas que no alcanzan a equilibrar

A diferencia de las carnes, el segmento de frutas y verduras mostró variaciones negativas. Las frutas cayeron alrededor del 0,8% y las verduras un 0,9%, con descensos más marcados en las verduras frescas. Sin embargo, estas bajas tuvieron un efecto limitado sobre el índice general de alimentos, que igualmente cerró la semana en terreno positivo.

La dinámica refleja una mayor heterogeneidad en los precios, con productos que registran fuertes subas conviviendo con otros que muestran retrocesos, algo típico de esta época del año pero que no logra moderar la inflación del rubro.

Más productos con aumentos y mayor dispersión de precios

Otro dato relevante es el aumento en la proporción de productos que subieron de precio. En la segunda semana de diciembre, más del 10% de los artículos relevados mostró incrementos, dos puntos porcentuales más que en la semana anterior. En el acumulado de las últimas cuatro semanas, casi uno de cada cinco productos tuvo aumentos.

Este fenómeno de mayor dispersión refuerza la percepción de inflación en los alimentos, ya que los incrementos se concentran en bienes de consumo masivo y alta frecuencia, con impacto directo sobre el gasto cotidiano.

Inflación de diciembre: alimentos por encima del promedio

Con los datos disponibles hasta el momento, la inflación general de diciembre se proyecta en torno al 2,3% mensual. Sin embargo, los alimentos vuelven a ubicarse por encima de ese promedio, consolidando una brecha que suele tensionar el poder adquisitivo, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos.

El informe advirtió que diciembre suele mostrar una dinámica particular, atravesada por factores estacionales, ajustes de precios regulados y correcciones puntuales en distintos rubros de la canasta. En ese contexto, el comportamiento de los alimentos será clave para definir el cierre inflacionario del año y su impacto sobre los precios relativos.