PSG vs Flamengo por la Copa Intercontinental: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Paris Saint-Germain y el Flamengo se preparan para enfrentarse este miércoles en la final de la Copa Intercontinental 2025, en un duelo que medirá al campeón de la Champions League contra el equipo que logró el histórico doblete Brasileirão-Libertadores. Los parisinos llegan con su potente ataque liderado por Khvicha Kvaratskhelia y el reciente ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé, mientras que el Mengao confía en la magia de Giorgian De Arrascaeta, quien ha brillado con cuatro participaciones directas de gol en el torneo y busca coronar una temporada soñada para el club brasileño.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan PSG y Flamengo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan PSG y Flamengo?

El partido entre PSG y Flamengo por la final de la Copa Intercontinental se jugará este miércoles 17 de diciembre de 2025, a partir de las 14:00 horas (hora argentina) en el Ahmad Bin Ali Stadium de Al Rayyan, Qatar. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será el estadounidense Ismail Elfath.

El conjunto parisino llega a esta final con el privilegio de haber accedido directamente como campeón de la Champions League 2024-25, lo que le permitió evitar las rondas previas del torneo. Los dirigidos por Luis Enrique se encuentran actualmente en la segunda posición de la Ligue 1 con 36 puntos en 16 partidos, y buscan conquistar su primer título de Copa Intercontinental bajo el formato renovado de la FIFA.

El PSG atraviesa un gran momento ofensivo, habiendo anotado 20 goles en sus últimos ocho encuentros en todas las competiciones. El equipo suma cinco victorias en sus últimos siete partidos, incluido el contundente 5-0 sobre Rennes y el reciente triunfo 3-2 ante Metz en la Ligue 1. Kvaratskhelia se ha consolidado como una de las principales amenazas del ataque parisino, mientras que Dembélé regresó tras superar una gripe que lo mantuvo fuera del amistoso ante Athletic Bilbao.

Sin embargo, Luis Enrique deberá afrontar este compromiso con bajas sensibles en su plantel. Achraf Hakimi, pilar fundamental en el lateral derecho, es baja confirmada por una lesión en el tobillo y además ya está afectado para disputar la Copa Africana de Naciones. Lucas Hernández tampoco estará disponible por suspensión tras ver la tarjeta roja, mientras que el capitán Marquinhos fue convocado pese a estar en duda por una molestia en la cadera. Warren Zaire-Emery ocupará el lugar de Hakimi en el lateral derecho.

Por su parte, el Flamengo llega a esta final en un momento histórico tras conquistar el doblete Brasileirão-Libertadores 2025, una hazaña lograda solo en cuatro ocasiones en la historia del club carioca. El equipo dirigido por Filipe Luís está invicto en sus últimos siete partidos, con cinco victorias y dos empates, demostrando una solidez que lo llevó a superar a Cruz Azul en cuartos de final y a Pyramids en semifinales de este torneo.

Giorgian De Arrascaeta se ha convertido en la figura excluyente del Mengao en esta Copa Intercontinental. El uruguayo anotó dos goles en el triunfo ante Cruz Azul y proporcionó dos asistencias magistrales en tiros libres contra Pyramids que derivaron en los tantos de Léo Pereira y Danilo. El Flamengo busca su segundo título Intercontinental después del conquistado en 1981 ante Liverpool, y cuenta con la experiencia de jugadores europeos como Jorginho, Alex Sandro y Danilo, quienes conocen bien este tipo de duelos de máximo nivel.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en su historia. Los únicos precedentes se remontan a tres partidos amistosos: Flamengo venció 2-0 en París en 1975, el PSG respondió con un 3-1 en 1979, y el último encuentro en 1991 terminó 1-1 con victoria del conjunto brasileño por 3-1 en la definición por penales. Filipe Luís reconoció que su equipo deberá "sufrir" y "correr mucho detrás del balón" ante la superioridad técnica del PSG, mientras que Luis Enrique consideró a Flamengo "uno de los mejores equipos del torneo".

El campeón de la Copa Intercontinental recibirá un premio de US$ 5 millones, mientras que Flamengo, por su recorrido más largo en el torneo habiendo disputado cuartos de final y semifinales, puede acumular hasta US$ 8 millones si conquista el título. Este formato renovado por la FIFA representa una oportunidad única para ambos clubes de coronarse campeones mundiales de clubes.

Formaciones probables de PSG y Flamengo

El técnico del PSG, Luis Enrique, deberá armar su once inicial con las ausencias confirmadas de Achraf Hakimi y Lucas Hernández. El lateral marroquí, quien sufre una lesión en el tobillo y además ya está afectado para la próxima Copa Africana de Naciones, será reemplazado por Warren Zaire-Emery en el lateral derecho. El defensor francés Lucas Hernández cumplirá suspensión por la tarjeta roja recibida, lo que obligará a ajustes en el fondo parisino.

El capitán Marquinhos fue incluido en la convocatoria pese a estar en duda por una molestia en la cadera, y su presencia será evaluada antes del encuentro. Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro, ya superó la gripe que lo mantuvo fuera del amistoso ante Athletic Bilbao y está disponible para Luis Enrique. El técnico español mantendría su esquema 4-3-3 habitual, con el tridente ofensivo conformado por Bradley Barcola, Gonçalo Ramos y Khvicha Kvaratskhelia como principales amenazas de gol.

Por el lado del Flamengo, Filipe Luís mantiene la base del equipo que viene de superar a Pyramids en semifinales. La única baja confirmada es Douglas por lesión, mientras que Pedro, quien se recuperó de su problema físico, podría regresar a la titularidad en el ataque desplazando a Bruno Henrique. En el mediocampo, la dupla Erick Pulgar-Jorginho aportará equilibrio y experiencia ante el poderío del PSG.

La presencia de jugadores con amplia trayectoria europea como Jorginho, Alex Sandro y Danilo le brinda al Mengao una ventaja en términos de experiencia para este tipo de finales de máximo nivel. Giorgian De Arrascaeta será la carta de ataque principal, acompañado por Jorge Carrascal y Everton, aunque Gonzalo Plata también disputa un lugar en el once inicial. El técnico brasileño mantendría el esquema 4-2-3-1 que le ha dado buenos resultados en este torneo, con una línea de contención sólida y velocidad en los costados.

Probable formación de PSG: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia.

Probable formación de Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Everton; Bruno Henrique.

PSG vs Flamengo: Ficha técnica