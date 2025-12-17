River va por una joya del fútbol argentino y puede perder a un jugador

Marcelo Gallardo en conjunto con la flamante dirigencia de River Plate tienen en carpeta a una joya del fútbol argentino de cara al año 2026. Desde el "Millonario" saben que no sólo afrontarán los torneos locales, sino también la Copa Sudamericana y quieren pelear en todos los frentes. Por este motivo, el DT quiere volver a tener un equipo competitivo para ser campeón otra vez teniendo en cuenta que todavía no lo logró desde su regreso a la institución.

A su vez, hay un futbolista experimentado que forma parte del plantel que tiene serias chances de irse en este mercado de pases. Las recientes salidas de referentes como Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández, Milton Casco y Gonzalo "Pity" Martínez obligaron al entrenador a tener que encontrar recambios en todas las líneas y ahora se puede sumar otro. Si bien dependerá de cómo avancen las negociaciones por ambos jugadores con el correr de las semanas, lo cierto es que no se descarta que lleguen a buen puerto.

River va por una joya del fútbol argentino

El apuntado por el "Millonario" es nada más y nada menos que Santino Andino, el extremo de 20 años que se desempeñó en Godoy Cruz de Mendoza durante la última temporada. A pesar de ser la gran figura del "Tomba", dicho club descendió a la Primera Nacional y ahora el atacante que vistió la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 podría irse. Claro que, la dirigencia de Núñez no es la única que lo pretende para el 2026, ya que desde Europa como Olympiakos de Grecia también lo buscan.

El plan es realizar una oferta formal por el juvenil del elenco mendocino debido a la decisión de sus dirigentes de venderlo. Una de las alternativas es un préstamo con opción de compra, por el que en River podría contar con él a futuro una vez que finalice la cesión, aunque esto no es lo que quiere el equipo dueño de su carta. Sin dudas, en caso de que se concrete sería un importante refuerzo para el "Muñeco" más aún sabiendo que todavía no ha incorporado en lo que va del mercado de pases.

Acerca del interés del "Millonario", el joven aseguró recientemente que no habló ni con Gallardo ni con la dirigencia, ni siquiera con su representante porque priorizó sus vacaciones y que le gustaría quedarse en el "Tomba". "Son etapas y ahora sólo queda esperar", sostuvo en diálogo con el medio partidario Mundo Godoy Cruz dejando en claro su postura al respecto.

Santino Andino, la joya de Godoy Cruz que quiere River

Los números de Santino Andino en su carrera

Partidos jugados : 45 (+14 con la Selección Argentina Sub 20).

: 45 (+14 con la Selección Argentina Sub 20). Goles : 8 (+2).

: 8 (+2). Asistencias: 5 (+3).

Un jugador de River está a un paso de irse a otro club argentino

Luego de varias salidas en los últimos días en el "Millonario", el que puede sumarse a ellos es nada más y nada menos que Jeremías Ledesma. El arquero que llegó proveniente desde el Cádiz de España sumó pocos minutos en cancha desde su arribo siendo suplente de Franco Armani no teniendo tanto rodaje. El periodista Sebastián Srur habló al respecto y contó que, además de un posible regreso a Rosario Central, Talleres de Córdoba es el que lo tiene en carpeta para ser titular bajos los tres palos.