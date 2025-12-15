Borré quiere volver a River en 2026 y Marcelo Gallardo ya respondió

El delantero apareció como una oportunidad para reemplazar a Miguel Borja

El mercado de pases del 2026 de verano expone que River Plate se encuentra en la búsqueda de un delantero de cierta jerarquía, con el fin de asumir la responsabilidad de ser el encargado de anotar los goles en los momentos más importantes. Además de que se necesita un reemplazante para Miguel Borja, que se marchará en enero. Uno de los nombres que surgió es el de Rafael Santos Borré que se habría ofrecido para regresar y esto provocó una respuesta de Marcelo Gallardo.

Después de una temporada para el infarto en el Internacional de Brasil, que hasta la última fecha no tuvo definida su continuidad en la máxima categoría, se comenzó a pensar en el armado del plantel para el 2026 y es ahí donde el delantero colombiano aparece con grandes chances de emigrar. Uno que se incorporó tras el pago de 6.5 millones de euros y que firmó contrato hasta diciembre del 2028, que le mantuvo los ingresos que percibía en Alemania.

Borré tiene contrato con Inter hasta el 2028.

No obstante, Borré está lejos de ser aquel que supo brillar en River y desde Brasil consideran que es enorme el gasto mensual por alguien que no entrega los resultados que se esperaban. Es por ello que el jugador habría tomado como primera medida ofrecerse nuevamente en el "Millonario", pero la respuesta de Gallardo fue que de momento no tiene pensando contar con sus servicios.

Esto es producto de que su nivel no es el mejor desde hace un tiempo y se tendría que apostar a una recuperación que puede ser o no exitosa. Además, se pretende romper con la política de buscar a exjugadores del "Millonario", ya que la misma no dio ningún tipo de resultado. El caso más emblemático fue el de Gonzalo "Pity" Martínez, que quedará libre porque desde su incorporación nunca logró completar 90 minutos en la cancha.

Otro elemento a considerar en River es que Gallardo pretende realizar un mercado de pases con jugadores de buen rendimiento pero que dispongan de hambre de gloria. No es ninguna casualidad que se haya apuntado a Luciano Gondou y Maximiliano Gómez, que disponen de rodaje internacional y todavía no alcanzaron el punto máximo de sus rendimientos deportivos. Sin embargo, los mencionados dejaron de negociarse por cuestiones vinculadas al elevado precio de sus fichas y la negativa de sus clubes de no aceptar un préstamo con opción de compra.

Por otro lado, la búsqueda del delantero es uno que debe cumplir con determinadas características y que llegue a acoplarse a Sebastián Driussi, Maximiliano Salas, Facundo Colidio y Agustín Ruberto, que este comenzará a tener mayor protagonismo después haber superado una lesión de los ligamentos cruzados. Además, se debe considerar a Bautista Dadín que a fuerza de goles está logrando imponerse en la división de Reserva.

Los números de Borré en River