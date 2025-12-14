Los habitantes de Gaza buscan barras de hierro entre los escombros para sobrevivir

Los palestinos desentierran barras de hierro para refugiarse y obtener ingresos (Reuters).

En los días previos a la llegada del invierno y en medio de las lluvias que inundan las tiendas de campañas de los miles de desplazados que generó el asedio de Israel en la Franja de Gaza, los palestinos vuelven todos los días a las que eran sus casas para rescatar de los escombros barras de hierro. Las usan para dos: apuntalar sus frágiles carpas o venderlos para sobrevivir.

Estas varillas se convirtieron en un objeto de gran demanda en Gaza. Algunos pasan días golpeando el cemento grueso para extraerlas, mientras que otros realizan el agotador trabajo durante una semana o más con las herramientas rudimentarias que tienen a mano.

"No tengo dinero para comprar leña, claro. Así que tuve que sacar este hierro de la casa. La casa tiene cinco pisos. No tenemos nada aparte de Dios y esta casa que nos cobijaba", remarcó Wael al-Jabra, un padre palestino de 53 años con seis hijos, en diálogo con Reuters.

Ese pedazo de metal, que antes sostenían las paredes de las casas, hoy se utilizan para las tiendas de campañas, que se necesitan con urgencia debido a las bajas temperaturas del invierno que está cada vez más cerca. Además, en los últimos días la tormenta Byron generó inundaciones, empeorando aún más la catástrofe en la devastada Gaza.

Un funcionario israelí declaró a Reuters que los materiales de construcción se consideran artículos de doble uso (artículos de uso civil, pero también de posible uso militar) y no se permitirá su entrada a Gaza hasta la segunda fase del plan de paz liderado por Estados Unidos. El funcionario expresó su preocupación por la posibilidad de que los materiales se utilicen para la construcción de túneles, que Hamás ya utilizó.

Una varilla de metal de 10 metros puede venderse a 15 dólares, una cantidad elevada porque muchos apenas tienen efectivo. "Pasamos por casas destruidas y acordamos con el dueño. Nos da a elegir entre limpiar la casa (retirar los escombros) a cambio de hierro o limpiarla por dinero. Le decimos que queremos el hierro y empezamos a romperlo. Como pueden ver, tardamos una semana, a veces semana y media", contó Suleiman al-Arja, de 19 años, sobre un día típico en la búsqueda de barras de hierro.

61 millones de toneladas de escombros

En noviembre, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo afirmó que la guerra en Gaza entre Hamas e Israel había generado 61 millones de toneladas de escombros, citando estimaciones basadas en imágenes satelitales.

Según sus cálculos, la mayor parte de este problema se puede solucionar recién en siete años y siempre u cuando se dan las condiciones adecuadas.

En su plan de paz, el presidente estadounidense Donald Trump prometió crear una fuerza internacional de estabilización y un plan de desarrollo económico para reconstruir y revitalizar Gaza. Sin embargo, no hubo avances en esos puntos y lo único que consiguió es un alto al fuego que fue violado por Israel de forma constaste durante los últimos dos meses.

Mientras tanto, los palestinos están enfocados en sobrevivir. "Trabajamos para conseguir comida y bebida, para cubrir nuestros gastos y no necesitar a nadie, así que nos ganamos la vida con medios halal (legítimos) y esfuerzo. Estas son mis manos", dijo Haitham Arbiea, de 29 años, a la agencia de noticias con sede en el Reino Unido.