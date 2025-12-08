Israel sigue atacando Gaza: 376 palestinos asesinados desde el inicio del alto el fuego

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, el 29 de diciembre para discutir los próximos pasos del alto el fuego en Gaza.

El último domingo, Netanyahu anunció que discutirá con Trump la segunda fase del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza a finales de este mes.

Siguen existiendo grandes lagunas en cuestiones clave que aún deben discutirse del plan de Trump. Por ejemplo, el desarme de Hamás, la gobernanza de Gaza y la composición y el mandato de una fuerza de seguridad internacional en el enclave.