El frágil alto el fuego impuesto por Estados Unidos apenas sobrevive en la devastada Franja de Gaza, en medio de los constantes bombardeos con drones y helicópteros, y tiroteos de las fuerzas armadas de Israel, que ya dejaron casi 400 palestinos muertos desde el inicio de la tregua. Además, organizaciones internacionales denuncian que Israel no afloja su bloqueo militar y la situación humanitaria no mejora: la mayoría de la población sigue desplazada, sin luz, con pocos medicamentos y con hospitales medio destruidos o fuera de actividad. Pese a todo esto, los intercambios de cadáveres entre Hamas y el gobierno de Benjamin Netanyahu continúan, y el primer ministro israelí busca avanzar con la segunda fase del Plan de Trump. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.
Israel sigue atacando Gaza: 376 palestinos asesinados desde el inicio del alto el fuego
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
En medio de la escalada de ataques y asesinatos de palestinos en este territorio, el primer ministro de Israel se reunirá con Donald Trump para definir los pasos a seguir del plan impuesto por Estados Unidos.
Hace 1 hora
Netanyahu se reunirá con Trump para discutir el futuro de Gaza
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, el 29 de diciembre para discutir los próximos pasos del alto el fuego en Gaza.
El último domingo, Netanyahu anunció que discutirá con Trump la segunda fase del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza a finales de este mes.
Siguen existiendo grandes lagunas en cuestiones clave que aún deben discutirse del plan de Trump. Por ejemplo, el desarme de Hamás, la gobernanza de Gaza y la composición y el mandato de una fuerza de seguridad internacional en el enclave.
Hace 1 hora
Ya son 70.365 los palestinos asesinados en Gaza por Israel
El número de muertos en la Franja de Gaza aumentó a 70.365, la mayoría de los cuales son mujeres y niños. El Ministerio de Salud palestino también informó que el número de personas heridas es de 171.058.
Cinco nuevos nombres se sumaron al saldo de muertos: tres fueron asesinados por las fuerzas israelíes en las últimas 24 horas y dos cuyos cuerpos fueron encontrados bajo los escombros.
Desde el inicio de alto el fuego del 11 de octubre, al menos 376 palestinos murieron a manos de las fuerzas israelíes y 981 resultaron heridos. Mientras que se recuperaron 626 cadáveres.