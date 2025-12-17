EXCLUSIVA-Cómo China construyó su "Proyecto Manhattan" para rivalizar con Occidente en chips de IA

FOTO DE ARCHIVO: Imagen ilustrativa de una bandera china con chips semiconductores.

17 dic - En un laboratorio de alta seguridad de Shenzhen, científicos chinos han construido lo que Washington lleva años tratando de impedir: el prototipo de una máquina capaz de fabricar los chips semiconductores de vanguardia que usan la inteligencia artificial, los teléfonos inteligentes y las armas fundamentales para el dominio militar occidental, según información obtenida por Reuters.

Terminado a principios de 2025 y ahora en fase de pruebas, el prototipo ocupa casi toda la planta de una fábrica. Fue construido por un equipo de antiguos ingenieros del gigante holandés de los semiconductores ASML, que aplicaron ingeniería inversa a las máquinas de litografía ultravioleta extrema o EUV de la empresa, según dos personas con conocimiento del proyecto.

Las máquinas EUV se encuentran en el centro de una Guerra Fría tecnológica. Utilizan haces de luz ultravioleta extrema para grabar circuitos miles de veces más finos que un cabello humano en obleas de silicio, una capacidad actualmente monopolizada por Occidente. Cuanto más pequeños sean los circuitos, más potentes serán los chips.

La máquina china está operativa y genera luz ultravioleta extrema con éxito, pero aún no ha producido chips que funcionen, según las fuentes.

En abril, el director general de ASML, Christophe Fouquet, dijo que China necesitaría "muchos, muchos años" para desarrollar la tecnología, pero la existencia del prototipo, de la que Reuters informa por primera vez, sugiere que China podría estar más cerca de alcanzar la independencia en semiconductores de lo que los analistas preveían.

No obstante, China sigue enfrentándose a grandes retos técnicos, sobre todo a la hora de reproducir los sistemas ópticos de precisión que fabrican los proveedores occidentales.

La disponibilidad de piezas de máquinas ASML más antiguas en mercados secundarios ha permitido a China construir un prototipo nacional, y el Gobierno se ha fijado el objetivo de producir chips operativos con el prototipo en 2028, según dos de las personas.

Pero las personas cercanas al proyecto dicen que un objetivo más realista es 2030, que sigue siendo años antes de la década que los analistas creían que China tardaría en igualar a Occidente en chips.

Las autoridades chinas no respondieron a las peticiones de comentarios.

El avance supone la culminación de una iniciativa gubernamental de seis años para lograr la autosuficiencia en semiconductores, una de las máximas prioridades del presidente Xi Jinping. Mientras que los objetivos de China en materia de semiconductores han sido públicos, el proyecto EUV de Shenzhen se ha llevado a cabo en secreto, según las personas.

El proyecto se enmarca en la estrategia de semiconductores del país, que medios estatales han identificado como dirigida por Ding Xuexiang, hombre de confianza de Xi Jinping, que encabeza la Comisión Central de Ciencia y Tecnología del Partido Comunista.

El gigante chino de la electrónica Huawei desempeña un papel clave en la coordinación de una red de empresas e institutos de investigación estatales en todo el país en la que participan miles de ingenieros, según las dos personas y una tercera fuente.

Las personas lo describieron como la versión china del Proyecto Manhattan, el esfuerzo de Estados Unidos en tiempos de guerra para desarrollar la bomba atómica.

"El objetivo es que China sea capaz de fabricar chips avanzados en máquinas fabricadas íntegramente en China", dijo una de las personas. "China quiere que Estados Unidos sea expulsado al 100% de sus cadenas de suministro".

Huawei, el Consejo de Estado de China, la embajada china en Washington y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Hasta ahora, solo una empresa domina la tecnología EUV: ASML, que tiene su sede en Veldhoven, en Países Bajos. Sus máquinas, que cuestan unos 250 millones de dólares, son indispensables para fabricar los chips más avanzados diseñados por empresas como Nvidia y AMD, y producidos por fabricantes como TSMC, Intel y Samsung.

ASML construyó su primer prototipo funcional de la tecnología EUV en 2001, y dijo a Reuters que le tomó casi dos décadas y miles de millones de euros en gastos de Investigación y Desarrollo (I + D) antes de fabricar los primeros chips comercialmente disponibles en 2019.

"Tiene sentido que las empresas quieran replicar nuestra tecnología, pero hacerlo no es una hazaña pequeña", dijo ASML a Reuters en un comunicado.

Los sistemas EUV de ASML están actualmente disponibles para los aliados de Estados Unidos, incluidos Taiwán, Corea del Sur y Japón.

A partir de 2018, Estados Unidos comenzó a presionar a los Países Bajos para bloquear la venta de sistemas EUV de ASML a China. Las restricciones se ampliaron en 2022, cuando el Gobierno del expresidente Joe Biden impuso controles de exportación radicales diseñados para cortar el acceso de China a la tecnología avanzada de semiconductores.

Los controles se dirigían no solo a los sistemas EUV, sino también a las antiguas máquinas de litografía ultravioleta profunda (DUV) con las que se fabrican chips menos avanzados como los de Huawei, con el objetivo de mantener a China al menos una generación por detrás en capacidades de fabricación de chips.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el Gobierno de Donald Trump ha reforzado la aplicación de los controles de exportación de equipos avanzados de fabricación de semiconductores y está trabajando con socios "para cerrar las lagunas a medida que avanza la tecnología".

El Ministerio de Defensa neerlandés dijo que Países Bajos está desarrollando políticas que requieren que las "instituciones del conocimiento" realicen exámenes de personal para evitar el acceso a tecnología sensible "por parte de individuos que tienen malas intenciones o que corren el riesgo de ser presionados".

Las restricciones a la exportación han frenado durante años el avance de China hacia la autosuficiencia en semiconductores y han limitado la producción de chips avanzados de Huawei, dijeron tres de las fuentes, que hablaron a condición de no ser identificadas debido a la confidencialidad del proyecto.

EL PROYECTO CHINO DE MANHATTAN

Un veterano ingeniero chino de ASML contratado para el proyecto se sorprendió al descubrir que su generosa prima de contratación venía acompañada de una tarjeta de identificación expedida con un nombre falso, según una de las personas, que conocía su contratación.

Una vez dentro, reconoció a otros antiguos colegas de ASML que también trabajaban con alias y recibió instrucciones para usar nombres falsos en el trabajo para mantener el secreto, dijo la persona. Otra persona confirmó de forma independiente que los reclutas recibían identificaciones falsas para ocultar su identidad a otros trabajadores dentro de las instalaciones de seguridad.

Las directrices eran claras, dijeron las dos personas: Clasificadas bajo seguridad nacional, nadie fuera del complejo podía saber lo que estaban construyendo o que estaban allí.

El equipo está formado por antiguos ingenieros y científicos de ASML, de origen chino y recientemente jubilados, que son un objetivo ideal para el reclutamiento porque poseen conocimientos técnicos delicados pero se enfrentan a menos restricciones profesionales después de dejar la empresa, según estas personas.

Dos empleados actuales de ASML de nacionalidad china en los Países Bajos dijeron a Reuters que han sido contactados por reclutadores de Huawei desde al menos 2020.

Huawei no respondió a las solicitudes de comentarios.

Las leyes europeas de privacidad limitan la capacidad de ASML para rastrear a los exempleados. Aunque los empleados firman acuerdos de no divulgación, hacerlos cumplir a través de las fronteras ha demostrado ser difícil.

ASML ganó una sentencia de 845 millones de dólares en 2019 contra un exingeniero chino acusado de robar secretos comerciales, pero el acusado se declaró en bancarrota y continúa operando en Pekín con el apoyo del Gobierno chino, según documentos judiciales.

ASML dijo a Reuters que "protege diligentemente" los secretos comerciales y la información confidencial.

"Si bien ASML no puede controlar o restringir dónde trabajan los exempleados, todos los empleados están obligados por las cláusulas de confidencialidad en sus contratos", dijo la compañía, y ha "emprendido con éxito acciones legales en respuesta al robo de secretos comerciales".

Reuters no pudo determinar si se han emprendido acciones legales contra los antiguos empleados de ASML implicados en el programa de litografía de China.

La empresa dijo que salvaguarda los conocimientos sobre EUV asegurándose de que solo empleados selectos puedan acceder a la información, incluso dentro de la empresa.

La inteligencia holandesa advirtió en un informe de abril que China "usó programas de espionaje de amplio alcance en sus intentos de obtener tecnología y conocimientos avanzados de países occidentales", incluido el reclutamiento de "científicos occidentales y empleados de empresas de alta tecnología".

Los veteranos de ASML hicieron posible el avance en Shenzhen, según estas personas. Sin su profundo conocimiento de la tecnología, la ingeniería inversa de las máquinas habría sido casi imposible.

Su contratación fue parte de una agresiva campaña que China lanzó en 2019 para expertos en semiconductores que trabajan en el extranjero, ofreciendo bonos de contratación que comenzaron en 3 millones a 5 millones de yuanes (420.000 a 700.000 dólares) y subsidios para la compra de viviendas, según una revisión de Reuters de documentos de política gubernamental.

Entre los contratados se encontraba Lin Nan, antiguo jefe de tecnología de fuentes de luz de ASML, cuyo equipo del Instituto de Óptica de Shanghái de la Academia China de las Ciencias ha presentado ocho patentes sobre fuentes de luz EUV en 18 meses, según los registros de patentes.

El Instituto de Óptica y Mecánica Fina de Shanghái no respondió a las solicitudes de comentarios. No fue posible contactar con Lin.

Las autoridades chinas no respondieron a las solicitudes de comentarios.

(Reportaje de Fanny Potkin en Singapur, información adicional de Alexandra Alper en Washington, edición de Ken Li y Michael Learmonth)