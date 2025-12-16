Cerró otra textil en La Rioja y 60 familias quedan sin trabajo en medio de la crisis industrial: todos los detalles

La crisis industrial en La Rioja sumó un nuevo y preocupante capítulo con el cierre definitivo de la empresa textil Hilados S.A., una decisión que deja sin empleo a unos 60 trabajadores y profundiza el deterioro del entramado productivo local. La noticia fue comunicada este martes a los operarios y al gremio, y generó fuerte preocupación en el sector.

Según confirmó a Canal 9 el secretario general de la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA), Gustavo Castro, la empresa atravesaba desde hace tiempo un proceso de achicamiento que terminó por volverse irreversible. “A principios de este año contaba con 140 trabajadores y ayer anunció que cerrará sus puertas. Lamentablemente es otra fábrica que baja la persiana en el parque industrial”, señaló.

Actualmente, la planta tenía menos de la mitad de su dotación original. Desde el sindicato explicaron que el cierre no fue sorpresivo, sino el desenlace de una prolongada caída de la actividad. “Hace tiempo veníamos manteniendo conversaciones con los dueños, se venía aguantando con la expectativa de que apareciera alguna producción, pero eso nunca sucedió”, explicó Castro.

El dirigente gremial remarcó que la firma ya mostraba signos evidentes de deterioro productivo desde hace más de un año. “La productividad venía en declive y finalmente decidieron no continuar con la actividad”, agregó, al tiempo que advirtió sobre el fuerte impacto social que tendrá la pérdida de estos puestos de trabajo en un contexto económico adverso.

El cierre de Hilados S.A. se suma a una lista creciente de empresas textiles e industriales que cesan actividades en distintas provincias del país, en un escenario marcado por la caída del consumo, el aumento de costos, la falta de financiamiento y la ausencia de políticas nacionales de estímulo a la producción y al empleo.

La industria riojana a media máquina

La actividad industrial en La Rioja atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años, donde la mayoría de las plantas manufactureras de la provincia funcionan a menos de la mitad de su capacidad instalada, con fuerte impacto en la producción y el empleo debido a la crisis socioeconómica a nivel nacional.

En declaraciones a Radio Fénix, Juan Carlos Serrano, vicepresidente de Unión de Industrias Riojanas (UNIR), explicó que “prácticamente todo el parque industrial riojano” trabaja con el personal mínimo indispensable y turnos reducidos. Si bien las fábricas cuentan con equipamiento para operar las 24 horas, hoy solo se utilizan entre 7 y 10 horas diarias por la baja demanda.

A esta situación se suma una fuerte fragilidad operativa, ya que “si se enferman tres empleados, ya compromete el ciclo productivo”, según graficó el dirigente, al describir cómo la reducción de turnos y dotaciones vuelve más vulnerable la continuidad de las líneas de producción.

El sector del mobiliario, vinculado directamente al equipamiento escolar y de oficinas, refleja con claridad el recorte del gasto público. Serrano señaló que, debido a los ajustes presupuestarios nacionales, las compras de mobiliario por parte de las provincias se redujeron a lo estrictamente indispensable: “Hoy se compra solo lo necesario para mantener a los chicos sentados en la escuela”.