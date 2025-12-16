Un autódromo muy pintoresco de Argentina se prepara para recibir al TC en 2026.

Uno de los circuitos más pintorescos del automovilismo argentino se prepara para recibir al TC en el 2026, después de una temporada en la que Agustín Canapino arrasó con el Chevrolet Camaro en la Copa de Oro. Ahora, el Turismo Carretera se enfoca en el arranque de la siguiente campaña, cuya primera final será el domingo 15 de febrero en El Calafate, Santa Cruz.

El Autódromo Enrique Freile del sur del país se ubica en uno de los lugares más turísticos a nivel nacional, cercano al Glaciar Perito Moreno. Fue inaugurado recién en el 2020 luego del trabajo del arquitecto principal Sergio Salazar, por lo que se trata de uno de los trazados más modernos dentro de la categoría más popular. La particularidad de este sitio es que ha sido reconocido por la FIA (Federación Internacional del Automóvil) como el escenario más austral del mundo.

Con 3800 kilómetros de extensión, ya albergó tres carreras del TC e irá por la cuarta en el inicio del inminente calendario. También suele recibir al Turismo Nacional (TN) y al TC Pista. El récord de vuelta, hasta el momento, le pertenece a Julián Santero con el Ford Falcon en el 2023, con un registro final de 1.20.357. Con las altas montañas y el agua bien celeste de fondo, el autódromo de El Calafate es uno de los que mayor atracción visual representa para los fanáticos del Turismo Carretera.

Las principales características del autódromo de El Calafate

Longitud: el trazado principal cuenta con una extensión de 3.800 metros .

el trazado principal cuenta con una . Curvas: tiene 15 curvas de diferentes velocidades, incluyendo zonas de chicanas y curvas técnicas complejas.

tiene de diferentes velocidades, incluyendo zonas de chicanas y curvas técnicas complejas. Diseño: posee un dibujo particular con dos rectas cortas y zonas que generan gran expectativa por los sobrepasos, como la "curva del salto".

posee un dibujo particular con y zonas que generan gran expectativa por los sobrepasos, como la "curva del salto". Opciones de trazado: el predio en general ofrece tres variantes o configuraciones de pista distintas.

el predio en general ofrece distintas. Récord de vuelta: Julián Santero con el Ford Falcon en el 2023, con 1.20.357.

El historial de victorias del TC en El Calafate

Julián Santero (Ford) en 2023. Tobías Martínez (Torino) en 2024. Facundo Chapur (Ford) en 2025.

¿Cuántas marcas habrá en el TC en el 2026?

La competición que pertenece a la ACTC, que preside Hugo Mazzacane, se extenderá a siete marcas con sus flamantes vehículos correspondientes: Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Torino Nueva Generación, Toyota Camry, Mercedes-Benz CLE 53 AMG y BMW M4.

El de El Calafate, un autódromo bien al sur de la Argentina.

El calendario del TC en 2026

Hasta el momento, las sedes confirmadas son las siguientes:

Domingo 15 de febrero - El Calafate (Santa Cruz). Domingo 8 de marzo - Viedma (Río Negro). Domingo 29 de marzo - Centenario (Neuquén). Oscar Cabalen (Córdoba), con la fecha aún a definir.



*El final de la Copa de Oro sería el domingo 6 de diciembre, con la sede a definir todavía.