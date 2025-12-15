Líderes europeos acuerdan que garantías en Ucrania incluyan una fuerza de paz dirigida por Europa

Reunión con jefes de Estado y de Gobierno europeos, junto con representantes de la UE y la OTAN, en la Cancillería de Berlín

Líderes europeos acordaron el lunes que cualquier decisión sobre posibles concesiones territoriales ucranianas a Rusia solo podrá tomarse una vez que existan sólidas garantías de seguridad que incluyan una fuerza multinacional dirigida por Europa.

La declaración de 10 líderes europeos y de la comisaria europea Ursula von der Leyen se entregó tras una reunión en Berlín para respaldar las conversaciones de paz entre los negociadores ucranianos y estadounidenses para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En la declaración se esbozó lo que consideraban garantías de seguridad necesarias: Ucrania debería poder mantener sus fuerzas armadas en torno a los 800.000 efectivos para poder evitar un conflicto.

Además, Europa debería coordinar una "fuerza multinacional Ucrania" formada por contribuciones de países dispuestos y apoyada por Estados Unidos.

"Ayudará a la regeneración de las fuerzas ucranianas, a la seguridad del cielo de Ucrania y a la seguridad marítima, incluso operando dentro de Ucrania", sostuvo la declaración.

Las garantías de seguridad también incluirían un mecanismo de supervisión del alto el fuego dirigido por Estados Unidos para alertar de cualquier ataque futuro y responder a cualquier infracción.

"Las decisiones sobre el territorio corresponden al pueblo ucraniano, una vez que se hayan establecido efectivamente sólidas garantías de seguridad", agregó el comunicado.

Los negociadores estadounidenses comunicaron a Ucrania el lunes que debe aceptar retirar sus fuerzas de la región oriental de Donetsk en virtud de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra de casi cuatro años con Rusia, dijo un funcionario familiarizado con el asunto.

Con información de Reuters