Enojo de una figura de Telefé contra el programa de Mario Pergolini.

Otro Día Perdido, programa conducido por Mario Pergolini en El Trece, está teniendo un notable éxito en las mediciones. La relevancia de sus invitados son un factor clave: han estado importantes figuras del mundo de la actuación; de la música y de muchas otras aristas del espectáculo y el entretenimiento. Sin embargo, no todas parecen salir contentas del estudio.

Christian Sancho, reconocido modelo y actor, denunció que pasó por el sillón y se sometió a las preguntas del hombre detrás de Vorterix, pero que jamás pasaron el programa a pesar de haberle dado una fecha estimada de estreno y sin siquiera recibir un llamado explicándole por qué ocurrió esto.

El enojo de Christian Sancho contra la producción de Otro Día Perdido

Christian Sancho, notablemente enojado con la producción de Otro Día Perdido.

En el programa que conduce junto a su pareja Celeste Muriega en el Stream Room de la TV Pública, Estás a tiempo, expuso a los productores del ciclo: "Me llevé un recuerdo de mierda de la producción, que me mintió. Yo tengo una gran admiración por Mario. Para mí, era ese hombre que hablaba todas las mañanas. Tuve la fortuna de conocerlo este año".

Siendo más puntilloso respecto a la sucesión de hechos, repasó: "Me llama un productor llamado Axel y me dice 'vamos a grabar parte de las entrevistas del programa de Mario que va a salir y la tuya va a salir más o menos por el 14 de agosto', yo estaba recontento. Yo lo quería conocer en persona a Mario. Él muy generosamente y humildemente vino al camarín, nos dimos un abrazo, un divino y yo estoy seguro que Mario de esto no está enterado".

"Cuando terminamos la entrevista no tuvo un final destacado. Entonces Celes me mira y me dice 'esto fue un ensayo, esto no va a salir'. 'No, Celes no se hace así, ya me dijeron que el 14 de agosto sale'. Pasa el tiempo y nunca salió la nota. Entonces cuando yo tenía que promocionar mi obra 'Mi mejor momento' y ahora con 'Royal Gauchos', les pedimos una entrevista ya que le hicimos la onda y fuimos engañados, pero la producción siempre nos dijo 'no'", añadió.

Finalmente, reconoció: "Me llevé un recuerdo muy lindo de haberlo conocido a Mario. Fue un tipo humilde, generoso y muy copado con nosotros. Pero me llevé un recuerdo de mierda de la producción, que me mintió, diciéndome que iba a grabar una nota y fue un ensayo. Y no está bueno que te mientan. La televisión es un lugar que cuando comunica, lo hace muy bien. Y cuando miente, también lo hace muy bien".