Supermercadistas anticipan un fin de año desolador: "No vamos a ver muchas ventas"

En medio de la crisis económica desatada por las medidas del presidente Javier Milei y el gobernador Raúl Jalil, el presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Catamarca, José Martínez, aseguró que, de cara a las Fiestas, el panorama en cuanto a ventas de fin de año es completamente desolador. "Va a ser difícil lograr lo que uno estaba deseando, porque si bien hubo una inyección al bolsillo de la gente, va a ser muy con lo justo todo”, señaló.

Si bien Martínez señaló que "las ventas en octubre fueron buenas", argumentó que "esto se debe a que la gente se endeudó" a través de las compras con tarjetas. "A partir de octubre, comenzaron a tener margen y se vio reflejado en la reactivación en las ventas", afirmó.

En esa línea, agregó que el impacto del aguinaldo tampoco traerá el impulso deseado, debido a que la mayoría de las empresas privadas no podrá pagarlo antes de fin de año. “No lo veo fácil, no veo que vayamos a tener muchas ventas, si vamos a tener ventas porque la gente gasta, pero no lo que creíamos que podría ser”, indicó en diálogo con Radio El Esquiú 95.3.

Martínez se refirió, también, a la polémica reforma laboral y aclaró que la institución seguirá las líneas de las cámaras superiores, aunque manifestó que "la única forma de mejorar es incorporando más gente en blanco". Y apuntó: "Hoy hay mucha informalidad, no hay aportes, no hay jubilaciones. Las leyes son del 74, quedó todo viejo. Se necesita modernizar y generar trabajo real en Catamarca”.

El gobierno de Milei presentó oficialmente su proyecto de reforma laboral en el Congreso. La iniciativa, tan largamente anunciada, ingresó por el Senado y ahora deberá tratarse en el Poder Legislativo. La propuesta impulsa profundos cambios regresivos en materia de indemnizaciones por despido, pago de salarios, horas extras y vacaciones.

Destrucción de la industria textil: alertan por el "desastre" que padece el sector en Catamarca

La caída de consumo y la apertura de importaciones pusieron en jaque a la industria textil. Jorge González, referente del sector en la provincia de Catamarca, advirtió que, de continuar la tendencia, el rubro "va a desaparecer" y cuestionó la falta de atención del gobierno de Milei a la crisis económica.

Los números reflejan un panorama absolutamente desolador, con una pérdida de 14 mil puestos de trabajo en todo el país desde que asumió Milei y con una gran caída de la capacidad instalada que, en septiembre de este año, llegó a uno de los niveles más bajos: 37,1%, un registro más bajo que durante el año de la pandemia de coronavirus.

En este marco, González afirmó que en el territorio que gobierna Jalil ya hubo bajas y que no aparecen señales de reactivación: “Es imposible recuperar, no hay nada visto o en visión que se pueda decir (…) podemos llamar gente que ya fue capacitada”. En declaraciones para Radio El Esquiú 95.3, agregó que las firmas enfrentan menor venta, presión de importaciones y costos elevados, en especial por la energía, que describió como “carísima”.

Además, recordó los casos recientes en la provincia, como el cierre de Coteca y la reducción horaria en Algodonera del Valle, que generaron pérdidas salariales y tensiones con los trabajadores. Sobre esta última empresa, contó: “A los 3, 4 o 5 meses que iba a durar esta medida, gracias a Dios la empresa ha conseguido un país adonde exportar su producto y esto ha bajado, que ahora a fines de diciembre o los primeros días del mes de enero, la empresa va a volver a la normalidad". Sin embargo, remarcó que, en caso de que otras empresas puedan exportar, se caerá "en una situación peor".