Reforma laboral

Esta es la reforma laboral definitiva: el texto completo que entró al Senado

El proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei fue presentado al Senado de la Nación. Modifica vacaciones, horas extras, indemnizaciones por despido y derecho a huelga. 

11 de diciembre, 2025 | 10.31

El gobierno de Javier Milei presentó finalmente el proyecto de reforma laboral. La iniciativa ingresó al Senado de la Nación, e introduce cambios significativos en materia de indemnizaciones por despido, vacaciones, horas extra y pago de salarios, entre otros puntos importantes. 

Reforma laboral de Javier Milei by Mariano Parada Lopez

