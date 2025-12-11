El gobierno de Javier Milei presentó finalmente el proyecto de reforma laboral. La iniciativa ingresó al Senado de la Nación, e introduce cambios significativos en materia de indemnizaciones por despido, vacaciones, horas extra y pago de salarios, entre otros puntos importantes.
Esta es la reforma laboral definitiva: el texto completo que entró al Senado
El proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei fue presentado al Senado de la Nación. Modifica vacaciones, horas extras, indemnizaciones por despido y derecho a huelga.
11 de diciembre, 2025 | 10.31
