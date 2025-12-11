El secreto para una piel firme y luminosa en verano: así es el tratamiento de ácido hialurónico corporal que es furor.

Un nuevo tratamiento con ácido hialurónico ya está revolucionando el mundo de la belleza y el cuidado de la piel. Con la llegada de las fiestas de fin de año, muchos buscan verse renovados y con un glow saludable que se note en toda la piel, sin caer en tratamientos que den resultados artificiales. Por esta razón, este tratamiento es uno de los más solicitados al día de hoy.

Lo cierto es que la piel del cuerpo también necesita cuidados puntuales, y durante el verano la luminosidad se vuelve un foco central. Su aplicación en diferentes zonas del cuerpo, como glúteos, brazos y abdomen, mejora significativamente la firmeza, la elasticidad y el volumen de la piel.

Ácido hialurónico corporal: el tratamiento que es furor para tener la piel del cuerpo más firme y luminosa en verano.

Los expertos de Rennova, marca internacional que combina innovación científica y tecnología de vanguardia, detallaron cómo es este tratamiento y para qué casos se recomienda.

Ácido hialurónico en el cuerpo: todo lo que tenés que saber

El ácido hialurónico aporta hidratación profunda y elasticidad prolongada en zonas donde la sequedad, el sol o la pérdida de firmeza suelen hacerse notar más. De esta manera, se puede obtener como resultado una piel que luzca firme, radiante, uniforme y saludable, con un aspecto totalmente natural.

"En el cuerpo trabajamos sobre superficies más amplias y los resultados se ven sin perder naturalidad. La zona donde se observa el mayor impacto es el área glútea: permite proyectar, redondear, corregir hip dips y mejorar el volumen perdido tras una baja de peso", explicó Dianara Tomé, especialista en medicina estética y rejuvenecimiento de Rennova.

Si bien puede aplicarse en otros sectores, es ideal para quienes buscan restaurar formas y tratar flacidez, ofreciendo una alternativa menos invasiva que otros procedimientos corporales, explica la experta.

Aunque puede indicarse en cualquier momento del año, la previa a las Fiestas se volvió uno de los momentos preferidos para hacerlo. La mayoría busca resultados inmediatos, sin reposo ni restricciones, y el ácido hialurónico corporal cumple exactamente con estas condiciones.

Además, se potencia incluso más si se combina con hidratación intensiva, exfoliación suave y una alimentación orientada a mejorar la luminosidad natural de la piel, convirtiéndose en un aliado para cerrar el año con un aspecto radiante.

La importancia de tener expectativas realistas

Desde Rennova remarcan que es fundamental tener expectativas realistas a la hora de considerar hacerse este tratamiento, así como cualquier otro. “Ningún tratamiento hace milagros. Los volúmenes corporales son altos y requieren una estrategia acorde: en glúteos, por ejemplo, se necesitan al menos entre 10 y 20 ml por lado para notar cambios, y en pacientes con una gran pérdida de peso las cantidades pueden multiplicarse".

En este sentido, explicaron que "el ácido hialurónico permite mejorar proyección, contorno y flacidez, pero siempre dentro de lo que el producto y la anatomía permiten", además de que "es indispensable acompañarlo con buena alimentación y ejercicio".

Quiénes son candidatos a este tratamiento

Si bien es un tratamiento adaptable, quienes más lo aprovechan son las personas con pérdida de firmeza, textura opaca o zonas con tendencia a la sequedad. También es una excelente opción para quienes buscan potenciar su luminosidad de la piel sin alterar su expresión ni su forma natural.