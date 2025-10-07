"Belleza silenciosa": así es la nueva tendencia en tratamientos estéticos que llegó a Argentina.

Una nueva tendencia en el mundo de la belleza y el cuidado facial se consolida como una de las más importantes de este 2025. En sintonía con esta nueva tendencia, llegó al país Rennova, la marca brasileña de medicina estética que está ganando cada vez más terreno con sus propuestas.

Esta tendencia se trata de la "belleza silenciosa", que busca lograr naturalidad a través de sus procedimientos estéticos, con resultados mucho más sutiles que otros. Esta estética primero se vio en la ropa y el cabello, con la tendencia del "lujo silencioso". Ahora, se traslada a la estética facial y el cuidado de la piel.

Tratamientos estéticos de Rennova, la marca brasileña que llegó a Argentina.

Los tratamientos de Rennova buscan proyectar sutileza y la naturalidad, con el fin de resaltar la autenticidad de cada persona. Son ideales si querés tener una piel luminosa y hacerte tratamientos faciales fáciles de sostener en el tiempo, que no modifiquen los rasgos faciales de manera total, sino que potencien lo que ya cada persona tiene de único y particular.

"Belleza silenciosa": cómo son los tratamientos faciales de esta nueva tendencia

“Los bioestimuladores de colágeno, las vitaminas faciales, el ácido hialurónico y los polinucleótidos en pequeñas dosis ayudan a hidratar en profundidad, mientras que los rellenos dérmicos permiten una armonización facial sutil. El objetivo es claro: resultados sutiles que no cambian los rasgos, sino que los realzan”, explicó Diego Martínez, CEO de PH, distribuidor oficial en Argentina de Rennova.

En Argentina, varias famosas ya se sumaron a esta tendencia, como las actrices Carla Peterson y "La China" Suárez, quienes apuestan por un look fresco y luminoso. Otras figuras como Zaira Nara y Valeria Mazza también se identifican con este estilo más natural. Queda claro que el objetivo ya no es verse “retocada”, sino encontrar un punto medio entre salud, belleza y autenticidad.

Cómo cuidarse la piel en casa

En casa, la rutina de cuidado facial también es clave. Lo ideal es apostar por productos simples pero efectivos: limpiadores suaves que mantengan el pH, sérums antioxidantes con vitamina C, cremas con ácido hialurónico, protector solar todos los días y una buena crema nutritiva para la noche. A esto también se le pueden sumar extras como mascarillas hidratantes o exfoliaciones enzimáticas una vez por semana.

Según los expertos de Rennova, la clave no está en tapar imperfecciones, sino en mantener la piel sana y luminosa con constancia y buenos hábitos. Además, esta tendencia tiene un enfoque preventivo. Cuanto antes empieces a cuidar tu piel, mejores serán los resultados a largo plazo. Es fundamental también llevar una alimentación equilibrada, tomar suficiente agua, dormir bien y reducir el estrés, ya que si todo esto no se cumple, cualquier cuidado facial va a ser en vano.