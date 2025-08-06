Con la llegada del frío y la piel más sensible, muchas personas buscan simplificar sus rutinas de belleza. En este marco, crece una tendencia que privilegia una mirada definida y expresiva sin necesidad de aplicar máscara, delineador o sombras todos los días.
Dos técnicas se destacan en esta movida: las extensiones de pestañas, también conocidas como pestañas postizas individuales, y el lifting de pestañas. La primera ofrece un efecto intenso y elegante desde el momento en que una se despierta, mientras que el lifting es un procedimiento no invasivo que curva, levanta y define las pestañas naturales, generando un efecto abierto y fresco que puede durar hasta ocho semanas.
Las extensiones son ideales para quienes buscan un look más glamoroso y dramático, mientras que el lifting se adapta mejor a quienes prefieren un estilo natural y de bajo mantenimiento. Ambas alternativas permiten olvidarse del maquillaje diario, ahorrando tiempo y manteniendo un estilo impecable durante todo el día.
Además, esta tendencia ya conquistó a famosas e influencers que, a través de sus redes sociales, muestran los resultados antes y después, ayudando a popularizar estos tratamientos. Un beneficio extra es la reducción del riesgo de irritaciones o alergias, algo muy valorado especialmente en invierno, al no tener que aplicar ni remover productos cosméticos diariamente.
Otra ventaja es que estas técnicas se adaptan a diferentes tipos de ojos y gustos personales. Los profesionales que realizan estos servicios suelen brindar asesoramiento personalizado para elegir la curva, el largo y la densidad que mejor se ajusten a cada rostro, ya sea con un acabado más voluminoso, sutil, definido o difuso.
Con esta nueva moda en alza, cada vez más personas apuestan por realzar su belleza natural de manera práctica y duradera, dejando de lado el maquillaje tradicional al menos por un tiempo.
Tips para tu lifting de pestañas
Para lograr un lifting de pestañas exitoso y duradero, es crucial seguir ciertos consejos antes, durante y después del tratamiento. Estos incluyen una correcta limpieza y preparación de las pestañas, la elección del molde adecuado, la aplicación precisa de los productos y un cuidado posterior.
Antes del lifting:
-
Limpieza profunda:
Asegurate de que las pestañas estén completamente limpias y libres de residuos de maquillaje, especialmente aceites, ya que pueden interferir con la adherencia de los productos.
-
Evita el maquillaje:
No uses máscara de pestañas, especialmente a prueba de agua, antes del tratamiento, ya que dificulta la preparación de las pestañas.
-
Consulta con un profesional:
Si tenés alguna duda sobre el procedimiento o el cuidado posterior, consultá con un especialista en lifting de pestañas para obtener recomendaciones personalizadas.
Durante el lifting:
-
Elección del molde:
Seleccioná el molde adecuado para el tamaño y la curvatura deseada de las pestañas. Un molde incorrecto puede afectar el resultado final.
-
Aplicación precisa:
Aplicá los productos de manera uniforme y evitá tocar la línea de agua del ojo, ya que puede causar irritación.
-
Tiempos de exposición:
Respetá los tiempos de exposición de cada producto, ya que esto es crucial para el resultado final.
-
Dirección y tensión:
Asegurate de que las pestañas estén bien adheridas al molde y con la dirección deseada.
Después del lifting:
-
Evitá mojar las pestañas:
Evitá mojar las pestañas durante las primeras 24 horas después del tratamiento para permitir que los productos fijen la forma.
-
No frotes los ojos:
Evitá frotar o restregar los ojos, ya que esto puede dañar el lifting y hacer que las pestañas se despeguen.
-
Usá productos suaves:
Utilizá productos suaves para el cuidado de los ojos y las pestañas, evitando aquellos que sean a prueba de agua o muy agresivos.
-
Peiná las pestañas:
Cepillá suavemente las pestañas con un cepillo limpio para mantenerlas ordenadas y evitar que se enreden.
-
Nutrí las pestañas:
Aplicá un serum o aceite nutritivo para pestañas para mantenerlas hidratadas y fortalecerlas después del lifting.