En invierno, crece la tendencia de lucir una mirada impactante sin usar máscara ni delineador. ¿Te animás a probar estas técnicas que ahorran tiempo y cuidan la piel?

06 de agosto, 2025 | 20.51

Con la llegada del frío y la piel más sensible, muchas personas buscan simplificar sus rutinas de belleza. En este marco, crece una tendencia que privilegia una mirada definida y expresiva sin necesidad de aplicar máscara, delineador o sombras todos los días.

Dos técnicas se destacan en esta movida: las extensiones de pestañas, también conocidas como pestañas postizas individuales, y el lifting de pestañas. La primera ofrece un efecto intenso y elegante desde el momento en que una se despierta, mientras que el lifting es un procedimiento no invasivo que curva, levanta y define las pestañas naturales, generando un efecto abierto y fresco que puede durar hasta ocho semanas.

Las extensiones son ideales para quienes buscan un look más glamoroso y dramático, mientras que el lifting se adapta mejor a quienes prefieren un estilo natural y de bajo mantenimiento. Ambas alternativas permiten olvidarse del maquillaje diario, ahorrando tiempo y manteniendo un estilo impecable durante todo el día.

Además, esta tendencia ya conquistó a famosas e influencers que, a través de sus redes sociales, muestran los resultados antes y después, ayudando a popularizar estos tratamientos. Un beneficio extra es la reducción del riesgo de irritaciones o alergias, algo muy valorado especialmente en invierno, al no tener que aplicar ni remover productos cosméticos diariamente.

Otra ventaja es que estas técnicas se adaptan a diferentes tipos de ojos y gustos personales. Los profesionales que realizan estos servicios suelen brindar asesoramiento personalizado para elegir la curva, el largo y la densidad que mejor se ajusten a cada rostro, ya sea con un acabado más voluminoso, sutil, definido o difuso.

Con esta nueva moda en alza, cada vez más personas apuestan por realzar su belleza natural de manera práctica y duradera, dejando de lado el maquillaje tradicional al menos por un tiempo. 

Tips para tu lifting de pestañas

Para lograr un lifting de pestañas exitoso y duradero, es crucial seguir ciertos consejos antes, durante y después del tratamiento. Estos incluyen una correcta limpieza y preparación de las pestañas, la elección del molde adecuado, la aplicación precisa de los productos y un cuidado posterior.

Antes del lifting:

  • Limpieza profunda:

    Asegurate de que las pestañas estén completamente limpias y libres de residuos de maquillaje, especialmente aceites, ya que pueden interferir con la adherencia de los productos. 

  • Evita el maquillaje:

    No uses máscara de pestañas, especialmente a prueba de agua, antes del tratamiento, ya que dificulta la preparación de las pestañas. 

  • Consulta con un profesional:

    Si tenés alguna duda sobre el procedimiento o el cuidado posterior, consultá con un especialista en lifting de pestañas para obtener recomendaciones personalizadas. 

Durante el lifting:

  • Elección del molde:

    Seleccioná el molde adecuado para el tamaño y la curvatura deseada de las pestañas. Un molde incorrecto puede afectar el resultado final. 

  • Aplicación precisa:

    Aplicá los productos de manera uniforme y evitá tocar la línea de agua del ojo, ya que puede causar irritación.

  • Tiempos de exposición:

    Respetá los tiempos de exposición de cada producto, ya que esto es crucial para el resultado final. 

  • Dirección y tensión:

    Asegurate de que las pestañas estén bien adheridas al molde y con la dirección deseada. 

Después del lifting:

  • Evitá mojar las pestañas:

    Evitá mojar las pestañas durante las primeras 24 horas después del tratamiento para permitir que los productos fijen la forma.

  • No frotes los ojos:

    Evitá frotar o restregar los ojos, ya que esto puede dañar el lifting y hacer que las pestañas se despeguen. 

  • Usá productos suaves:

    Utilizá productos suaves para el cuidado de los ojos y las pestañas, evitando aquellos que sean a prueba de agua o muy agresivos. 

  • Peiná las pestañas:

    Cepillá suavemente las pestañas con un cepillo limpio para mantenerlas ordenadas y evitar que se enreden. 

  • Nutrí las pestañas:

    Aplicá un serum o aceite nutritivo para pestañas para mantenerlas hidratadas y fortalecerlas después del lifting.

