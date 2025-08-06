Apropiate de estas tendencias y lucí una mirada radiante y natural.

Con la llegada del frío y la piel más sensible, muchas personas buscan simplificar sus rutinas de belleza. En este marco, crece una tendencia que privilegia una mirada definida y expresiva sin necesidad de aplicar máscara, delineador o sombras todos los días.

Dos técnicas se destacan en esta movida: las extensiones de pestañas, también conocidas como pestañas postizas individuales, y el lifting de pestañas. La primera ofrece un efecto intenso y elegante desde el momento en que una se despierta, mientras que el lifting es un procedimiento no invasivo que curva, levanta y define las pestañas naturales, generando un efecto abierto y fresco que puede durar hasta ocho semanas.

Las extensiones son ideales para quienes buscan un look más glamoroso y dramático, mientras que el lifting se adapta mejor a quienes prefieren un estilo natural y de bajo mantenimiento. Ambas alternativas permiten olvidarse del maquillaje diario, ahorrando tiempo y manteniendo un estilo impecable durante todo el día.

Además, esta tendencia ya conquistó a famosas e influencers que, a través de sus redes sociales, muestran los resultados antes y después, ayudando a popularizar estos tratamientos. Un beneficio extra es la reducción del riesgo de irritaciones o alergias, algo muy valorado especialmente en invierno, al no tener que aplicar ni remover productos cosméticos diariamente.

Otra ventaja es que estas técnicas se adaptan a diferentes tipos de ojos y gustos personales. Los profesionales que realizan estos servicios suelen brindar asesoramiento personalizado para elegir la curva, el largo y la densidad que mejor se ajusten a cada rostro, ya sea con un acabado más voluminoso, sutil, definido o difuso.

Con esta nueva moda en alza, cada vez más personas apuestan por realzar su belleza natural de manera práctica y duradera, dejando de lado el maquillaje tradicional al menos por un tiempo.

Tips para tu lifting de pestañas

Para lograr un lifting de pestañas exitoso y duradero, es crucial seguir ciertos consejos antes, durante y después del tratamiento. Estos incluyen una correcta limpieza y preparación de las pestañas, la elección del molde adecuado, la aplicación precisa de los productos y un cuidado posterior.

Antes del lifting:

Limpieza profunda: Asegurate de que las pestañas estén completamente limpias y libres de residuos de maquillaje, especialmente aceites, ya que pueden interferir con la adherencia de los productos.

Evita el maquillaje: No uses máscara de pestañas, especialmente a prueba de agua, antes del tratamiento, ya que dificulta la preparación de las pestañas.

Consulta con un profesional: Si tenés alguna duda sobre el procedimiento o el cuidado posterior, consultá con un especialista en lifting de pestañas para obtener recomendaciones personalizadas.

Durante el lifting:

Elección del molde: Seleccioná el molde adecuado para el tamaño y la curvatura deseada de las pestañas. Un molde incorrecto puede afectar el resultado final.

Aplicación precisa: Aplicá los productos de manera uniforme y evitá tocar la línea de agua del ojo, ya que puede causar irritación.

Tiempos de exposición: Respetá los tiempos de exposición de cada producto, ya que esto es crucial para el resultado final.

Dirección y tensión: Asegurate de que las pestañas estén bien adheridas al molde y con la dirección deseada.

Después del lifting: