Prendas versátiles: básicos renovados y diseños lenceros se imponen como protagonistas de la temporada

La moda se prepara para una nueva temporada con la llegada de la primavera y el verano. Las tendencias de primavera-verano 2025 ya se perfilan como protagonistas en pasarelas y colecciones, anticipando qué colores, siluetas y estilos dominarán el cambio de estación. Octubre marcará el inicio de estas propuestas que buscan frescura, comodidad y personalidad.

Prendas sin botones: desestructuración y libertad

Las camisas y blusas pierden su formalidad para dar paso a un estilo más libre y descontracturado. En estas tendencias, los botones quedan relegados o directamente desaparecen, y la prenda se lleva desabrochada casi por completo. Se usan con el último botón cerrado y metidas dentro de pantalones o faldas, o combinadas con bikinis y tops visibles debajo. Este recurso propone naturalidad, frescura y una dosis de rebeldía en el vestir cotidiano.

Bolsos y carteras como expresión personal

Lejos de ser únicamente un accesorio funcional o símbolo de estatus, los bolsos se convierten en piezas protagonistas. La moda primavera-verano 2026 incorpora diseños originales, formas inesperadas y detalles personalizados como charms y apliques que reflejan individualidad. Esta temporada, los bolsos serán un medio de expresión personal y acompañarán los looks con propuestas llamativas que aportan carácter y autenticidad.

Remeras básicas elevadas: simplicidad con estilo

La camiseta blanca, ícono de lo simple, se renueva como base de un estilo sofisticado. Dentro de las tendencias de primavera-verano, se combina con prendas capaces de transformarla, como faldas de corte elegante, pantalones de sastrería o chaquetas estructuradas. Esta fórmula demuestra que lo básico puede ser protagonista cuando se acompaña de piezas que lo eleven sin perder comodidad.

Nuevas tendencias: la moda primavera-verano 2025 apuesta por frescura, comodidad y toques de rebeldía

Prendas lenceras: lo íntimo se vuelve protagonista

La ropa lencera da un paso al frente y se impone como vestimenta para ocasiones diversas. Camisones, enaguas, encajes y pijamas se exhiben como vestidos de fiesta, mientras que los sujetadores se reinterpretan como tops. En esta moda, los culottes funcionan como shorts y los deshabillés como capas. La sensualidad y la comodidad se entrelazan en una propuesta que rompe barreras entre lo íntimo y lo público.

Oversize escultural: volumen con actitud

El estilo oversize no desaparece, pero evoluciona hacia siluetas más arquitectónicas. Estas tendencias de primavera-verano apuestan por prendas con volúmenes definidos, cortes bubble y materiales livianos que otorgan movimiento y dramatismo. Se trata de un oversize pensado desde la escultura, con un enfoque funcional y artístico que se adapta tanto a lo urbano como a ocasiones más formales.

Estética innovadora: transparencias, oversize escultural y superposiciones marcan un rumbo creativo en la moda.

Transparencias y superposiciones con estrategia

El layering, conocido como superposición de prendas, se adapta al verano con materiales livianos y juegos de transparencias. La clave de esta moda está en mostrar sin revelar por completo, generando looks sofisticados y con múltiples capas. Telas translúcidas, cortes estratégicos y combinaciones inteligentes permiten crear atuendos frescos, modernos y con un toque enigmático.

La moda de octubre y el inicio de temporada

Octubre será el punto de partida para que estas propuestas lleguen a vidrieras y armarios. Las tendencias que marcan la primavera-verano 2026 ponen el foco en la individualidad, la comodidad y la versatilidad, con prendas que pueden adaptarse a distintos momentos del día. Desde lo básico elevado hasta lo lencero convertido en vestido, la temporada apuesta por un equilibrio entre elegancia y autenticidad.