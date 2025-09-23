El legado de Armani en la moda se celebra en una retrospectiva en Milán

Foto de archivo de Giorgio Armani en el cierre del show de la colección Haute Couture Spring/Summer 2025 para Giorgio Armani Prive en Paris

El miércoles se inaugurará en un museo de Milán una retrospectiva que celebra medio siglo de trabajo de Giorgio Armani, con más de 100 creaciones entre las que se incluyen vestidos y trajes poco comunes que definieron la discreta elegancia del legendario diseñador italiano.

Armani, conocido en el mundo de la moda como el "Rey Giorgio", falleció a inicios de mes a los 91 años en Milán, ciudad con la que mantenía un profundo vínculo personal y profesional.

La exposición, que comienza durante la Semana de la Moda de Milán y se prolongará hasta enero, ha sido comisariada con la colaboración directa de Armani y coincide con el 50 aniversario de la marca.

Este evento marca el tono de una semana en la que se mezclan el luto y la celebración, y que culminará con un desfile de la colección de primavera de Armani el domingo por la noche en el museo de arte de Brera, donde también se celebra la exposición.

Entre las obras maestras del arte italiano, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, se exhiben prendas como llamativos vestidos azules y rojos.

"El rigor estético de Armani es también un rigor ético, como el de los grandes del pasado", declaró el director del museo, Angelo Crespi.

La retrospectiva marca el final de una era y el comienzo de un nuevo capítulo para la emblemática marca.

Armani mantuvo una férrea independencia a lo largo de toda su carrera, resistiéndose a los intentos de adquisición y a cotizar en bolsa.

Sin embargo, en su testamento dio instrucciones a sus herederos para que vendieran la empresa en dos fases, nombrando como posibles compradores al conglomerado francés del lujo LVMH, al gigante de la belleza L'Oréal y al peso pesado de las gafas EssilorLuxottica.

Hasta entonces, la empresa seguirá en manos de los familiares más cercanos y confidentes de Armani, entre ellos su antiguo colaborador Pantaleo Dell'Orco, que supervisará la transición junto a una fundación creada por el diseñador.

La Semana de la Moda de Milán comenzó el martes con un evento de Gucci y se prolongará hasta el 29 de septiembre. Prada, Dolce & Gabbana y Fendi son algunas de las marcas que presentarán nuevas colecciones.

Con información de Reuters