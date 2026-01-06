Santiago Motorizado encabeza el lanzamiento del Parador Konex 2026

El verano porteño ya tiene su punto de partida confirmado. El próximo jueves 15 de enero, el Centro Cultural Konex abrirá sus puertas para dar inicio a una nueva edición de su emblemático ciclo de verano: el Parador Konex 2026. Con una propuesta que combina el rock alternativo consolidado y las nuevas vanguardias de la escena independiente, el evento promete ser el refugio ideal para quienes buscan ganarle al cemento de la Ciudad.

Desde las 18.30, el patio de Sarmiento 3131 se transformará en el epicentro de un festival que, año tras año, se ratifica como el único que dura toda la temporada. La grilla para esta apertura de lujo está integrada por Santiago Motorizado, Mujer Cebra y Juana Rozas, tres propuestas que reflejan la vitalidad y la diversidad del sonido actual.

Un line-up con sello propio

La gran figura de la tarde será Santiago Motorizado. El líder de Él Mató a un Policía Motorizado llega en su faceta solista para repasar esas canciones que ya son himnos del cancionero contemporáneo. Con su inconfundible pulso épico y su lírica centrada en la amistad y el sentimiento, Santiago garantiza ese clima de comunión que solo el atardecer en el Konex puede potenciar.

Por otro lado, la potencia generacional vendrá de la mano de Mujer Cebra. El trío compuesto por Santiago Piedra, Gonzalo Muhape y Patricio García Seminara es hoy una de las bandas más calientes del indie nacional. Tras el éxito de su disco CLASE B (2023), el grupo desembarca con su rock filoso para demostrar por qué son considerados la punta de lanza de la renovación rockera.

La cuota de experimentación y baile estará a cargo de Juana Rozas. La performer y cantautora llevará su universo maximalista al escenario, donde la electrónica y el pop se cruzan con una estética disruptiva. Su disco Vladi es una invitación sensorial que promete elevar la temperatura antes de que caiga el sol.

Todo lo que tenés que saber del comienzo de Parador Konex 2026

El Parador Konex 2026 está pensado no solo como un recital, sino como una experiencia integral: llegar temprano, disfrutar de la caída del sol entre amigos y ser parte del puntapié inicial de una agenda que se extenderá durante todo febrero.