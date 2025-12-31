Recitales y conciertos en enero 2026: qué artistas y bandas de música tocan en Argentina

Agenda de recitales de enero de 2026 en Argentina.

El arranque de 2026 marca el inicio de una temporada intensa de recitales y shows internacionales en Argentina. Aunque enero funciona como antesala, la agenda musical del verano comienza a definirse con grandes anuncios que concentran figuras del pop, el urbano, el rock y la música latina, con fechas clave confirmadas para los meses siguientes.

La programación de espectáculos revela un calendario diverso, con artistas consagrados y propuestas ambiciosas que ya generan expectativa. Desde estadios hasta arenas cerradas, los principales escenarios del país se preparan para recibir a músicos que encabezarán algunos de los recitales más convocantes de 2026.

Agenda de recitales en enero 2026

4 de enero: Las Pastillas del Abuelo en Mar del Plata (Balneario Horizonte, Playas el Sur Mar del Pata)

Las Pastillas del Abuelo en Mar del Plata (Balneario Horizonte, Playas el Sur Mar del Pata) 10 de enero: La Kermesse Redonda en Plaza de la Música, Mar del Plata

La Kermesse Redonda en Plaza de la Música, Mar del Plata 24 de enero: Conociendo Rusia, Juana Aguirre y La Valenti en Bariloche

Conociendo Rusia, Juana Aguirre y La Valenti en Bariloche 24 de enero: Festival Nuevo Día en el la Ciudad Cultural Konex

Festival Nuevo Día en el la Ciudad Cultural Konex 29 de enero: Luck Ra en Mar del Plata (Polideportivo Municipal Mar del Plata)

Luck Ra en Mar del Plata (Polideportivo Municipal Mar del Plata) 31 de enero: Juana Molina, Los Besos y Nunca Fui a un Parque de Diversiones en Bariloche en Cirse Club de Lago

Juana Molina, Los Besos y Nunca Fui a un Parque de Diversiones en Bariloche en Cirse Club de Lago 31 de enero: The Hives en Argentina en el Teatro Vorterix

Doja Cat en el Movistar Arena 2026

Doja Cat volverá a la Argentina el domingo 8 de febrero de 2026 a las 21 hs., cuando se presente en el Movistar Arena. El show formará parte del “Ma Vie World Tour”, gira con la que la artista estadounidense presenta View, su quinto álbum de estudio. Será su primer recital individual en el país, luego de su paso por Lollapalooza 2022, y promete un despliegue visual alineado con su perfil camaleónico entre el rap y el pop.

Yandel y su show sinfónico en Buenos Aires 2026

El miércoles 11 de febrero, Yandel subirá al escenario del Movistar Arena con “Yandel Sinfónico”, una propuesta que reinterpreta el reggaetón desde una mirada orquestal. Acompañado por una orquesta completa, el artista puertorriqueño repasará éxitos de distintas etapas de su carrera, combinando arreglos clásicos con la base rítmica del género urbano en uno de los recitales más originales del verano.

Bad Bunny en el Estadio River Plate 2026

Bad Bunny regresará a la Argentina con tres funciones agotadas los días 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio River Plate. El tour presentación de Debí tirar más fotos lo convierte en el primer artista latino en realizar una gira global por estadios. El espectáculo propone una experiencia inmersiva que celebra la identidad cultural del músico y consolida su lugar como figura central de la música contemporánea.

Los recitales previstos para el comienzo de la temporada marcan el pulso de un año con fuerte presencia de artistas internacionales y locales, y una oferta que se desplegará de manera sostenida.

Chayanne y su esperado regreso a la Argentina en 2026

Chayanne volverá a Buenos Aires tras más de cinco años de ausencia con su “Bailemos Otra Vez Tour”. El artista se presentará el 24 y 25 de febrero, y continuará con nuevas fechas en marzo en el Movistar Arena. El repertorio combina canciones de su último álbum con clásicos que atraviesan generaciones, en una serie de recitales que ya registran localidades agotadas.

Alejandro Sanz en el Campo de Polo 2026

Alejandro Sanz se presentará el viernes 6 y sábado 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo. Con más de tres décadas de trayectoria, el cantautor español repasará su carrera desde Viviendo deprisa hasta ¿Y ahora qué?, en un show que equilibra clásicos, nuevas composiciones y una puesta en escena pensada para grandes audiencias.

Ricardo Arjona en el Movistar Arena 2026

Ricardo Arjona confirmó una serie histórica de funciones en el Movistar Arena durante mayo de 2026, con once fechas completamente agotadas. El cantautor atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera, luego de récords de ventas en América y Estados Unidos, consolidando una conexión inalterable con el público argentino.

Rosalía y el Lux Tour 2026 en Buenos Aires 2026

Estadios, arenas y espacios al aire libre concentrarán shows de distintos géneros, reflejando la amplitud de estilos que caracterizan a la programación musical.

Rosalía confirmó su regreso a la Argentina con tres funciones los días 1, 2 y 4 de agosto de 2026 en el Movistar Arena. Las entradas parten desde los $95.000 y estarán disponibles a través del sitio oficial del estadio. La visita forma parte del “Lux Tour 2026”, la gira que acompaña el lanzamiento de Lux, su nuevo disco de estudio. El álbum marca un giro hacia lo sinfónico y experimental, con una propuesta estética ambiciosa y colaboraciones internacionales que consolidan una nueva etapa artística en la carrera de la cantante española.

Korn vuelve a la argentina con su gira mundial en 2026

Korn regresará al país el domingo 10 de mayo de 2026 con un show en Parque Sarmiento, en el marco de su gira mundial “Are You Ready”. Las entradas se venden desde $115.000 a través de AllAccess. Esta presentación marcará la quinta visita de la banda de nu metal a la Argentina. Su último concierto en Buenos Aires fue en 2017, cuando convocó a miles de fanáticos con un repertorio cargado de clásicos que definieron el sonido del género a nivel global.

Iron Maiden confirma una nueva fecha en Buenos Aires en 2026

Iron Maiden se presentará el martes 20 de octubre de 2026 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, como parte del tramo latinoamericano de su gira “Run for Your Lives”. Las entradas parten desde los $90.000. El anuncio se produjo luego de su exitosa visita en diciembre de 2024, cuando agotó dos funciones consecutivas en la ciudad. La histórica banda británica de heavy metal continúa reafirmando su vínculo con el público argentino, uno de los más fieles de su carrera.

Eros Ramazzotti celebra 40 años de carrera en el Movistar Arena en 2026

Eros Ramazzotti actuará el sábado 28 de noviembre de 2026 a las 19 hs en el Movistar Arena, con entradas desde $80.000. El concierto forma parte de la gira mundial Una Storia Importante, que celebra los 40 años del tema que marcó el inicio de su trayectoria. El tour recorrerá más de 30 países y repasa los grandes éxitos que convirtieron al cantante italiano en una de las voces más reconocidas del pop romántico internacional, con una vigencia sostenida a lo largo de cuatro décadas.